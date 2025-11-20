Înainte de meciul cu Dinamo, de la care Valeriu Iftime are mari așteptări, moldovenii nu se pot baza pe doi dintre cei mai importanți jucători ai echipei. Adams Friday a fost eliminat în meciul cu Farul din etapa trecută, iar Narcis Ilaș s-a accidentat și va lipsi timp de trei luni.



Tânărul fundaș dreapta a suferit o „Ruptură de Ligament Colateral Intern (LCI)” și nu va fi disponibil în ultimele meciuri din acest an.



FC Botoșani, bătăi de cap înainte de meciul cu Dinamo



Iftime crede că jucătorul reprezintă o pierdere importantă pentru echipa sa, având în vedere că era și o soluție pentru regula U21.



”Friday lipsește foarte mult. De fapt, cel mai mult lipsește Ilaș. Era junior, era cel mai bun pe postul lui, era unul dintre cei mai buni fundași dreapta din România, chiar dacă are 18 ani.



Eu zic că Leo va găsi o soluție, dar va fi greu să avem o formație cu care să ne comportăm la fel de bine ca și când ar fi jucat Ilaș sau Friday. Asta e!”, a spus Valeriu Iftime, în exclusivitate pentru Sport.ro.



FC Botoșani, locul doi în Superligă



Fără victorie în ultimele două etape, FC Botoșani a pierdut fotoliul de lider al Superligii în favoarea Rapidului, după 16 runde. Moldovenii sunt acum pe locul doi și se gândesc serios la următorul ”examen” din campionat, cu Dinamo.



După meciul cu Dinamo, FC Botoșani se va duela și cu alte ”vecine de clasament” în următoarele runde. După deplasarea de la Slobozia, din etapa a 18-a, la Botoșani va veni liderul Rapid, după care va urma o deplasare pe terenul celor de la FC Argeș.

