Jucătorul Narcis Ilaş a suferit o accidentare gravă în minutul 14 al duelului câştigat de FC Botoşani cu FC Hermannstadt, scor 2-0, luni seară în Superliga.



Tânărul de 18 ani a ieşit de pe teren în minutul 15 şi a fost transportat direct la spital, pentru investigaţii.



Narcis Ilaș, OUT trei luni

Diagnosticul pus de medici în urma investigaţiilor efectuate este „Ruptură de Ligament Colateral Intern (LCI)”, pentru care va fi supus unei intervenţii chirurgicale, a anunţat FC Botoşani, scrie News.ro.

El va fi indisponibil aproximativ trei luni.

Ilaş a fost titular în toate cele 14 jocuri disputate de FC Botoşani în acest sezon competiţional.

„Multă putere, „Combi”!

Titular în toate cele 14 jocuri disputate de FC Botoșani în acest sezon competițional, Narcis Ilaș a suferit o accidentare în minutul 14 al duelului câștigat ieri de „roș-alb-albaștrii” cu FC Hermannstadt, scor 2-0.

Diagnosticul pus de medici în urma investigațiilor efectuate este „Ruptură de Ligament Colateral Intern (LCI)”, pentru care va fi supus unei intervenții chirurgicale ce îl va ține departe de gazon aproximativ trei luni.

Familia FC Botoșani este alături de tine”, a transmis FC Botoșani.

