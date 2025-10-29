Cum Ilaș a jucat exemplar și a atras chiar atenția granzilor campionatului, Leo Grozavu nu a avut în nicio clipă grija respectării regulii Under 21 în acest sezon, putându-se baza pe un fundaș dreapta care a adus echilibru în defensivă și energie în atac

Apărătorul dreapta, crescut de FC Botoșani și trecut pe la Lazio , a fost de departe surpriza sezonului în Superligă, impresionând în meciurile în care a fost chiar integralist pentru liderul campionatului. La finalul partidei cu Hermannstadt, Leo Grozavu s-a arătat foarte supărat pentru pierderea suferită, iar atitudinea nervoasă a antrenorului trebuie pusă pe seama soluțiilor puține pe care le are pentru înlocuirea lui Ilaș.

Antrenorul liderului FC Botoșani a pierdut un jucător esențial pentru cel puțin trei luni și e pus în fața unei alegeri dificile: va slăbi flancul drept al defensivei sau va lua din forța de atac a celei mai bune linii ofensive a campionatului?

Uluitor! S-a furat un ceas Rolex din vestiarul lui FCSB, iar antrenorul a intervenit imediat: ”A arătat ce fel de om e”

Context care se va schimba odată cu etapa viitoare, în care Grozavu trebuie să se descurce pentru prima dată fără talismanul său. Ce soluție va alege tehnicianul liderului?

Cu Hermannstadt, Grozavu a apelat la Antonio Dumitru (18 ani), jucător de atac, pentru a-l înlocui pe Ilaș, apoi Friday Adams a intrat în locul lui Cîmpanu pentru a acoperi zona dreaptă a apărării. Dacă experimentatul antrenor va merge în continuare pe această variantă, va produce un dezechilibru în linia de atac care a marcat 28 de goluri, cele mai multe din Superligă.

Apariția lui Dumitru acolo ar însemna, cel mai probabil, sacrificarea unuia dintre cei doi fotbaliști care se bat pentru un loc în flancul drept, Cîmpanu și Mitrov. Pentru că Ogenda și Mailat sunt de neatins, la fel cum e și poziția de număr nouă ocupată de Dumiter sau Kovtalyuk.

Astfel, Grozavu s-ar asigura că are în continuare un om de încredere în dreapta apărării, fie el Friday Adams, fie un alt fundaș experimentat din lot. Și, dacă nu va alege prima opțiune, s-ar alege cu un impact major asupra unei defensive care a funcționat excelent în prima parte.



Dintre jucătorii defensivi, Grozavu poate apela la fundașul dreapta Răzvan Cărăușu, la Răzvan Creț, fundaș stânga la bază, sau Luca Popa, fundaș central, pentru înlocuirea directă a lui Ilaș în dreapta apărării. Oricare dintre cele trei soluții prezintă o doză majoră de risc, pentru că niciunul dintre tinerii jucători nu l-a convins în prima parte a sezonului pe omul de pe banca liderului.

16 minute a strâns Răzvan Creț în acest sezon. Cărăușu și Popa nu au jucat



Revenirea lui Ilaș pe teren e programată pentru luna ianuarie. Până atunci, FC Botoșani va naviga într-o perioadă critică a sezonului, cu meciuri cu Petrolul (deplasare), Farul (deplasare), Dinamo (acasă), Slobozia (deplasare), Rapid (acasă), FC Argeș (deplasare) și CFR Cluj (acasă).

