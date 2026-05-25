Goalkeeper-ul român a strâns 31 de meciuri în acest sezon, a încasat 45 de goluri și și-a păstrat poarta intactă în 7 partide. Cu o medie a notelor de 7,28, Cojocaru a fost desemnat cel mai bun portar din Ekstraklasa și a fost inclus de platforma Sofascore în echipa sezonului.

Cojocaru , portar format la FCSB , tocmai a încheiat al treilea sezon la Pogon Szczecin . Echipa sa a terminat pe locul 9 în Ekstraklasa, la doar 5 puncte în spatele ultimei poziții pentru cupele europene.

Valentin Cojocaru nu a fost convocat de Gică Hagi pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor, de la începutul lunii iunie. Noul selecționer a preferat să îi convoace pe Ionuț Radu (Celta Vigo), Marian Aioani (Rapid) și Otto Hindrich (Legia Varșovia).

Cojocaru a apărat sub comanda lui Gică Hagi în perioada 2018-2019, la FC Viitorul. Cu toate acestea, "Regele" a preferat să aleagă alți portari pentru prima sa acțiune.

Cojocaru a apărut o singură dată în lotul României, însă nu a apucat să debuteze. Se întâmpla în 2016, la un amical cu Rusia, când era rezervă neutilizată sub comanda lui Christoph Daum.

Cojocaru, în 2023: "Impresarul e un criteriu important la națională. A deranjat că nu am semnat cu cineva din România"

Reprezentat de firma de impresariat condusă de Daniel Minovgidis, Cojocaru acuza în mandatul lui Edi Iordănescu că selecțiile de la naționala României se fac și în funcție de agenții jucătorilor.

"Nu-mi stă în caracter să vorbesc despre alți jucători, dar s-a ajuns prea departe. Pot spune fără lipsă de modestie că portarul echipei naționale (n.r - se referă la Horațiu Moldovan) a făcut mai multe greșeli în ultimul an decât am făcut eu în toată cariera.

Mi se pare derutant că am fost selecționat la echipa națională când jucam la Viitorul, iar după ce am jucat la două echipe mai bune din campionate mai puternice nu am mai fost selecționat.

Mi-am dat seama că impresarul e un criteriu important și faptul că nu am semnat cu cineva din România a deranjat. Impresarul meu a fost un om important în ascensiunea mea ca fotbalist. Ne-am axat pe performanță și niciodată nu am pus accent pe partea financiară", spunea Cojocaru, în octombrie 2023, pentru Prosport.

Triplu campion al României cu FCSB, Cojocaru a atins în această lună borna de 100 de meciuri în tricoul lui Pogon Szczecin. Contractul său cu formația poloneză este valabil până în 2027.