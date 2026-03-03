Guardiola, obligat să rămână perfect pe "Etihad"

Cursa de recuperare a lui Manchester City e în desfășurare, iar “cetățenii” au patru victorii în ultimele patru meciuri. City are al doilea cel mai bun atac și a doua cea mai bună defensivă din campionat, dar diferența de golaveraj care o desparte de Arsenal e de doar patru goluri (+36 față de +32). Pe teren propriu, City are 35 de puncte din 42 posibile, cel mai mult din Premier League și e favorită clară în fața lui Nottingham Forest, care are o medie de un punct pe meci în deplasare.

De altfel, statisticile echipei conduse de Pep Guardiola pe "Etihad" în acest sezon sunt înfricoșătoare pentru adversari: 18 victorii și două egaluri în 22 de meciuri în toate competițiile, șapte succese în serie și o singură înfrângere în Premier League, un 0-2 cu Tottenham în chiar etapa de debut pe teren propriu.

Nottingham nu a marcat decât într-un singur meci din ultimele șase cu City. Echipa lui Guardiola are nouă meciuri din 14 cu peste 2.5 goluri acasă, iar patru din ultimele cinci meciuri ale lui Forest în deplasare au avut peste 2.5 goluri.

Scapă Arsenal de o deplasare grea?

Arsenal a ieșit cu bine din duelul cu Chelsea, cu o victorie venită pe final, 2-1, cu care și-a asigurat poziția în frunte, având cinci puncte peste Manchester City, dar cu un meci în plus jucat. “Tunarii” merg în deplasare la Brighton, care vine după două victorii consecutive, motiv pentru care poziția lui Fabian Hurzeler nu mai e atât de tensionată. Totuși, din ultimele cinci deplasări, Arsenal a remizat în 3, însă vine după o serie de șase meciuri consecutive fără eșec în fața lui Brighton. Din ultimele șapte meciuri ale lui Arsenal, șase au avut peste 2.5 goluri marcate, iar Arsenal a marcat cel puțin două goluri în șase din ultimele șapte meciuri.