Deși a învins-o pe UTA Arad cu 4-2, echipa finanțată de Gigi Becali a fost scoasă matematic din primele șase după succesul celor de la FC Argeș cu Dinamo București, scor 1-0.

A doua zi, Becali a anunțat că pregătește înființarea unui departament de scouting și a dezvăluit că a discutat deja cu Adrian Ilie. Fostul internațional a confirmat dialogul, dar a pus o condiție clară.

Condiția pusă de Adrian Ilie pentru a lucra la FCSB: „Am vorbit cu Gigi la telefon”

„Am vorbit cu Gigi la telefon. Nu știu exact ce vrea să facă, cred că nici el nu știe acum ce vrea. A rămas să ne întâlnim. Ce să-mi propună? La telefon nu se pot face propuneri. Trebuie să ne întâlnim față în față.

Ce e sigur este că eu nu voi ocupa o funcție de conducere la Steaua, un post în club. Ei au tot ce le trebuie, iar eu nu am timp, am businessuri de care e nevoie să mă ocup.

Doar dacă o să-și facă un departament de scouting, atunci da, pot să-i ajut. A rămas că o să ne întâlnim față în față și să punem lucrurile la punct”, a declarat Adrian Ilie pentru GSP.

Supranumit „Cobra”, Adrian Ilie a mai lucrat la club în sezonul 2007-2008, ca manager. Ca jucător, a evoluat în România pentru Steaua și Electroputere, iar în străinătate la Galatasaray, Valencia, Alaves, Beşiktaş și Zurich. Are 55 de selecții și 13 goluri la națională și a participat la CM 1998 și la EURO 1996 și 2000.