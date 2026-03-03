Rapid, mesaj cu venin înainte de meciul cu Universitatea Craiova din Giulești: ”Ca să vadă toți oltenii”

Rapid, mesaj cu venin înainte de meciul cu Universitatea Craiova din Giulești: ”Ca să vadă toți oltenii” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Rapid - Universitatea Craiova este duminică seară, de la ora 20:00.

TAGS:
RapidUniversitatea CraiovaSuperliga
Din articol

Cele două echipe își dau întâlnire în Giulești, în ultima etapă din sezonul regulat al Superligii României. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Rapid, mesaj cu venin înainte de meciul cu Universitatea Craiova din Giulești: ”Ca să vadă toți oltenii”

Rapid a anunțat pe rețelele social media că a pus la vânzare biletele pentru confruntarea cu Universitatea Craiova. În turul sezonului regulat, cele două au remizat pe ”Ilie Oană”, scor 2-2.

”Duminică, toți, acasă, pe Giulești! Ca să vadă toți oltenii, cât de-ai dracu-s giuleștenii!”, a scris Rapid pe Facebook, îndemnând suporterii echipei din Grant să umple arena în weekend.

”Rapidiști, Giuleștiul ne cheamă pentru ultima oară în sezonul regular! Rapid - Craiova e derby-ul primelor două clasate și partida care ne poate aduce la un singur punct distanță de olteni la începutul play-off-ului.

Biletele pentru derby-ul cu oltenii sunt disponibile de astăzi.

Prioritate 24 de ore: pentru abonații din sezonul regular 2025/2026 și posesorii Cardurilor de Rapidist de azi, 3 martie, ora 14:00. Vânzare generală: de miercuri, 4 martie, ora 14:00.

Online și la casele de bilete de la stadionul Rapid-Giulești și Fanshop Rapid - Gara de Nord (vezi programul pe site)”, a mai scris Rapid.

Cum arată clasamentul

Universitatea Craiova se află pe primul loc în clasament cu 59 de puncte. După 29 de etape desfășurate în sezonul regulat, oltenii au bifat 17 victorii și opt remize, la care s-au adăugat patru înfrângeri.

De cealaltă parte, Rapid e pe 2 cu 55 de puncte. Echipa pregătită de Costel Gâlcă are 16 meciuri câștigate, șapte rezultate de egalitate și șase înfrângeri.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Imagini șocante din Teheran. Cum arată acum capitala Iranului, după ce a fost bombardată de SUA și Israel. FOTO și VIDEO
Imagini șocante din Teheran. Cum arată acum capitala Iranului, după ce a fost bombardată de SUA și Israel. FOTO și VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
Planul lui Gigi Becali nu are șanse de reușită! Unde se ”blochează” strategia patronului de la FCSB: ”Toți suntem triști!”
Planul lui Gigi Becali nu are șanse de reușită! Unde se ”blochează” strategia patronului de la FCSB: ”Toți suntem triști!”
ULTIMELE STIRI
Bogdan Stelea l-a pus la zid pe Gigi Becali: ”Pur și simplu, despre asta e vorba!”
Bogdan Stelea l-a pus la zid pe Gigi Becali: ”Pur și simplu, despre asta e vorba!”
Ce lovitură! A semnat cu Rapid înainte de ultima etapă a sezonului regulat
Ce lovitură! A semnat cu Rapid înainte de ultima etapă a sezonului regulat
Anunțul făcut de FCSB la două zile după ce a ratat play-off-ul
Anunțul făcut de FCSB la două zile după ce a ratat play-off-ul
A plecat Cristiano Ronaldo în urma Războiului din Orientul Mijlociu?! Ce s-a întâmplat cu avionul lui privat
A plecat Cristiano Ronaldo în urma Războiului din Orientul Mijlociu?! Ce s-a întâmplat cu avionul lui privat
E OUT! Florin Bratu pleacă de la CS Dinamo și semnează în Superliga
E OUT! Florin Bratu pleacă de la CS Dinamo și semnează în Superliga
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a început reconstrucția la FCSB: ”E gata, am făcut deja primul transfer”

Gigi Becali a început reconstrucția la FCSB: ”E gata, am făcut deja primul transfer”

E gata! Inter îi decide oficial viitorul lui Cristi Chivu în următoarele săptămâni! Anunț important venit din Italia

E gata! Inter îi decide oficial viitorul lui Cristi Chivu în următoarele săptămâni! Anunț important venit din Italia

Gigi Becali, întrebat frontal: ”De ce nu îți iei antrenor valoros și să fii tu patron?”

Gigi Becali, întrebat frontal: ”De ce nu îți iei antrenor valoros și să fii tu patron?”

Universitatea Craiova a transferat un fundaș central de națională din străinătate!

Universitatea Craiova a transferat un fundaș central de națională din străinătate!

Gigi Becali a trecut de la vorbe la fapte! Primele măsuri concrete după ce FCSB a ratat play-off-ul: ”Asta pun la punct!”

Gigi Becali a trecut de la vorbe la fapte! Primele măsuri concrete după ce FCSB a ratat play-off-ul: ”Asta pun la punct!”

Victor Pițurcă îl vrea la FCSB: ”Gigi are nevoie de el. Ar fi extrem de important”

Victor Pițurcă îl vrea la FCSB: ”Gigi are nevoie de el. Ar fi extrem de important”



Recomandarile redactiei
Bogdan Stelea l-a pus la zid pe Gigi Becali: ”Pur și simplu, despre asta e vorba!”
Bogdan Stelea l-a pus la zid pe Gigi Becali: ”Pur și simplu, despre asta e vorba!”
Ce lovitură! A semnat cu Rapid înainte de ultima etapă a sezonului regulat
Ce lovitură! A semnat cu Rapid înainte de ultima etapă a sezonului regulat
Anunțul făcut de FCSB la două zile după ce a ratat play-off-ul
Anunțul făcut de FCSB la două zile după ce a ratat play-off-ul
Planul lui Gigi Becali nu are șanse de reușită! Unde se ”blochează” strategia patronului de la FCSB: ”Toți suntem triști!”
Planul lui Gigi Becali nu are șanse de reușită! Unde se ”blochează” strategia patronului de la FCSB: ”Toți suntem triști!”
E OUT! Florin Bratu pleacă de la CS Dinamo și semnează în Superliga
E OUT! Florin Bratu pleacă de la CS Dinamo și semnează în Superliga
Alte subiecte de interes
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Două rachete iraniene lansate spre Cipru: Londra în alertă, experții exclud un risc direct pentru România

stirileprotv Două rachete iraniene lansate spre Cipru: Londra în alertă, experții exclud un risc direct pentru România

Au vrut să aibă apariții memorabile, dar au eșuat lamentabil. Cum s-au prezentat vedetele pe covorul roșu și cine au fost marii câștigători la Brit Awards

protv Au vrut să aibă apariții memorabile, dar au eșuat lamentabil. Cum s-au prezentat vedetele pe covorul roșu și cine au fost marii câștigători la Brit Awards

Prima reacție a lui Vladimir Putin, după asasinarea lui Ali Khamenei: „O crimă cinică. A fost un om de stat extraordinar”

stirileprotv Prima reacție a lui Vladimir Putin, după asasinarea lui Ali Khamenei: „O crimă cinică. A fost un om de stat extraordinar”

28 de elevi români, blocaţi în Dubai după închiderea spaţiului aerian. Ar fi trebuit să revină sâmbătă acasă

stirileprotv 28 de elevi români, blocaţi în Dubai după închiderea spaţiului aerian. Ar fi trebuit să revină sâmbătă acasă

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!