Cele două echipe își dau întâlnire în Giulești, în ultima etapă din sezonul regulat al Superligii României. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Rapid, mesaj cu venin înainte de meciul cu Universitatea Craiova din Giulești: ”Ca să vadă toți oltenii”

Rapid a anunțat pe rețelele social media că a pus la vânzare biletele pentru confruntarea cu Universitatea Craiova. În turul sezonului regulat, cele două au remizat pe ”Ilie Oană”, scor 2-2.

”Duminică, toți, acasă, pe Giulești! Ca să vadă toți oltenii, cât de-ai dracu-s giuleștenii!”, a scris Rapid pe Facebook, îndemnând suporterii echipei din Grant să umple arena în weekend.

”Rapidiști, Giuleștiul ne cheamă pentru ultima oară în sezonul regular! Rapid - Craiova e derby-ul primelor două clasate și partida care ne poate aduce la un singur punct distanță de olteni la începutul play-off-ului.

Biletele pentru derby-ul cu oltenii sunt disponibile de astăzi.

Prioritate 24 de ore: pentru abonații din sezonul regular 2025/2026 și posesorii Cardurilor de Rapidist de azi, 3 martie, ora 14:00. Vânzare generală: de miercuri, 4 martie, ora 14:00.

Online și la casele de bilete de la stadionul Rapid-Giulești și Fanshop Rapid - Gara de Nord (vezi programul pe site)”, a mai scris Rapid.