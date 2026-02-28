LIVE TEXT | Universitatea Craiova - Metaloglobus, azi de la 15:00! David versus Goliat în Superligă

Universitatea Craiova - Metaloglobus București , meci contând pentru etapa a 29-a din Superliga României, va avea loc astăzi, începând cu ora 15:00.

Confruntarea va fi transmisă în format LIVE TEXT de către site-ul Sport.ro, unde veți găsi cele mai importante faze ale jocului cum ar fi golurile, ratările sau momentele controversate.

Universitatea Craiova (56 de puncte), liderul și favorita la câștigarea titlului, o va primi pe „Ion Oblemenco” pe Metaloglobus (11 puncte), codașa clasamentului și o echipă ce pare condamnată la retrogradare în momentul de față.

Cu toate acestea, partida tur s-a terminat la egalitate, scor 0-0! Antrenorul oltenilor, Filipe Coelho, a transmis că nu concepe un alt rezultat în afara victoriei.

Filipe Coelho: „Ne concentrăm doar la cele trei puncte”

„Este un meci foarte important pentru noi împotriva unei echipe cu care am remizat în tur. Trebuie să fim la cel mai bun nivel pentru a câștiga cele trei puncte.

Am văzut meciul lor cu FCSB, desigur. Este o echipă care joacă cu cinci fundași împotriva echipelor puternice, acum au schimbat sistemul. Este o echipă care are jucători de calitate, care joacă foarte bine ofensiv, dar obiectivul nostru e să ne gândim mai mult la ce trebuie să facem noi decât la capacitățile adversarului. Ne concentrăm doar la cele trei puncte, nimic mai mult.

În această săptămână am avut câteva probleme, câțiva jucători s-au îmbolnăvit. Vom stabili mâine primul 11. Nu contează ce jucători vor fi titulari, avem mult mai mulți jucători. Trebuie să fim împreună, tot orașul cu noi.

Coelho: „Voi pune în teren cel mai bun prim 11”

Nu mă gândesc la meciul cu Rapid din ultima etapă, mă gândesc doar la următorul meci. Voi pune în teren cel mai bun prim 11, nu mă gândesc la jucătorii care riscă suspendarea.

Este foarte important pentru noi și mai ales pentru jucători să atragem cât mai mulți suporteri la stadion. Avem nevoie de o atmosferă bună în oraș, mai ales în momentele dificile. Când câștigăm e ușor să fim susținuți, dar avem nevoie mai mare când există perioade dificile.

Trebuie să continuăm să dăm ce avem mai bun pentru a păstra acest mix între jucători și suporteri.

Când am ajuns aici toată lumea s-a îndoit de mine, acum suntem pe primul loc în campionat. Trebuie să demonstrăm în fiecare meci, trebuie să ne păstrăm concentrarea. Până la play-off trebuie să rămânem concentrați în continuare și vom vedea ulterior ce va fi”, a declarat Filipe Coelho, la conferința de presă premergătoare jocului.

Mihai Teja: „Nimic nu e pierdut”

La rândul său, Mihai Teja, antrenorul celor de la Metaloglobus, a subliniat că echipa sa mai are șanse să se salveze de la retrogradare.

„Nimic nu e pierdut, sper să facem un play-out bun. Nu avem de ce să ne resemnăm, nu o să cedem niciodată. Mai sunt 11 meciuri, încercăm să scoatem tot ce putem. La două trei victorii se schimbă situația. Aștept meciul cu Craiova, apoi cel cu UTA. Ne-au omorât greșelile, nu am jucat niciodată cu linia defensivă la fel, am avut mereu accidentări sau suspendați", a spus Teja.