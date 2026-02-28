Inter Milano - Genoa, partidă contând pentru etapa a 27-a din Serie A, va avea loc astăzi, începând de la ora 21:45.

Duelul dintre echipa antrenată de Cristi Chivu și cea finanțată de Dan Șucu va fi redat în format LIVE TEXT de către site-ul Sport.ro.

Colombo a spus pe cine „ar da afară” de Inter

Lorenzo Colombo a vorbit despre meciul cu Inter din campionat și a fost întrebat pe cine ar scoate din echipa lui Cristi Chivu pentru a crește șansele lui Genoa.

Fotbalistul lui echipei patronate de Dan Șucu l-a numit pe Akanji, fără să ezite, chiar dacă fundașul elvețian a greșit flagrant la primul gol marcat de Bodo/Glimt în partida retur din Champions League.

Akanji a pierdut mingea în fața propriul careu, iar Hauge a profitat și a deschis scorul.

„Meciul cu Inter este un meci important ca oricare altul. Vom încerca să ne lăsăm amprenta împotriva unei echipe care este foarte puternică pe hârtie, poate cea mai puternică din campionat.

(n.r. Pe cine ai da afară din echipa lui Inter?) Pe Akanji, este cel mai puternic fundaș din acest sezon: are calitate la minge, este agresiv și rapid.

(n.r. E mai rău să îi înfrunți după această eliminare) Nu știu, pentru că astfel de campioni știu să meargă imediat mai departe, gândindu-se la ce trebuie să facă și nu la ce s-a întâmplat, așa că nu mă aștept ca Inter să sufere.”, a declarat Lorenzo Colombo, conform TMW.com.

Fundașul central venit sub formă de împrumut de la Manchester City în această vară a adunat 34 de partide în tricoul lui Inter și a reușit să marcheze două goluri.

22 de milioane de euro este cota lui Manuel Akanji, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.