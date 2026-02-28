Italienii, uluiți de Andrei Coubiș la două luni după transferul la ”U” Cluj: ”Trăiește asta acolo”

Universitatea Craiova - Metaloglobus 2-1, ACUM. „Remontada” după o fază de cascadorii râsului

Universitatea Craiova - Metaloglobus București a început exact în stilul unui meci de tipul David versus Goliat. Metaloglobus, ultima clasată, a deschis scorul după doar trei minute în fața liderului.

Start șocant în Universitatea Craiova - Metaloglobus București

Bucureștenii au arătat încă o dată că au curaj, chiar dacă lipsa eficienței în atac și erorile incredibile din defensivă i-au adus pe ultimul loc în campionatul României.

Florin Purece a deschis scorul pentru oaspeți, cu un șut plasat imparabil de la 18 metri, din poziție centrală. Purce a transformat pasa cu călcâiul primită de la Dragoș Huiban printre picioarele lui Tudor Băluță.

Confruntarea este transmisă în format LIVE TEXT de către site-ul Sport.ro acum.

Echipele de start