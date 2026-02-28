Universitatea Craiova - Metaloglobus București a început exact în stilul unui meci de tipul David versus Goliat. Metaloglobus, ultima clasată, a deschis scorul după doar trei minute în fața liderului.
Start șocant în Universitatea Craiova - Metaloglobus București
Bucureștenii au arătat încă o dată că au curaj, chiar dacă lipsa eficienței în atac și erorile incredibile din defensivă i-au adus pe ultimul loc în campionatul României.
Florin Purece a deschis scorul pentru oaspeți, cu un șut plasat imparabil de la 18 metri, din poziție centrală. Purce a transformat pasa cu călcâiul primită de la Dragoș Huiban printre picioarele lui Tudor Băluță.
Confruntarea este transmisă în format LIVE TEXT de către site-ul Sport.ro acum.
Echipele de start
- Universitatea Craiova (3-5-2): L. Popescu - Rus, Stefanovic, Screciu - Teles, Băluță, D. Matei, Anzor, Bancu (cpt.) - Etim, Nsimba
- Rezerve: Isenko, Lung, Romanchuk, Mogoș, Fălcușan, Fl. Ștefan, Mora, Al. Crețu, Houri, Baiaram, D. Muntean, Al Hamlawi
- Antrenor: Filipe Coelho
- Metaloglobus (4-4-2): Gavrilaș (cpt.) - Țîrlea, G. Dumitru, R. Bădescu, Pasagic - Irimia, Purece, Sabater, Zakir - Visic, Huiban
- Rezerve: Nedelcovici, D. Popa, R. Neacșu, Mpondo, Al. Gheorghe, L. Lis, Celaj, Carvalho, Ghimfus, D. Irimia, An. Sava
- Antrenor: Mihai Teja