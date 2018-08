"Va dati seama in ce situatie sunt?! Tot ce vreau e RESPECTUL CLUBULUI". Nistor a rupt tacerea dupa oferta lui Becali

Dan Nistor spune ca primeste numeroase telefoane din partea jurnalistilor, dar niciunul de la conducerea lui Dinamo.

Rapid Viena - FCSB, joi, 21:30 in direct la PRO TV! CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone!

Dan Nistor asteapta un semn din partea conducerii lui Dinamo, dar si a FCSB-ului. Mijlocasul de 30 de ani a fost ofertat de Gigi Becali la televizor. In acest moment, el spune ca e intr-o situatie destul de ingrata.

Nistor a vorbit pentru cotidianul Gazeta Sporturilor. El a tinut sa le multumeasca suporterilor dinamovisti pentru initiativa de a aduna bani pentru el, dar le-a mai transmis ca nu e nevoie de asa ceva. Nistor spune ca tot ce vrea este respectul clubului.

La Dinamo, Nistor incaseaza 8.000 euro pe luna. Becali i-a propus 20.000 euro lunar si o prima de instalare de 100.000 euro.

"Sunt acasa, ma joc cu copilul. Sunt in regula. Dar va rog sa ma credeti ca eu nu stiu nimic despre aceste discutii.



Cu mine nu a vorbit nimeni. Nu m-a sunat nimeni, nici de la FCSB, nici de la Dinamo. Nu am primit niciun semn si nu stiu absolut nimic. Va dati seama in ce situatie sunt eu? Pe mine ma suna ziaristii in continuu si mai aflu de la ei cate ceva despre situatia mea. Ce sa mai zic...

Am vazut initiativa fanilor si m-au sunat multi suporteri. Au vrut sa vina la mine acasa, sa vorbeasca cu mine si sa imi arate ca ma respecta, dar nu e nevoie de asa ceva.

Eu stiu ca am respectul lor si ei stiu foarte bine ca au parte de respectul meu. Nu am nevoie de banii lor. Tot ce imi doresc este sa am parte de respectul clubului la care joc. Nimic mai mult. Atat pot sa va spun", a declarat mijlocasul.

5 meciuri a jucat Nistor in acest sezon, bifand un gol si 2 pase decisive.