"E greu sa rezisti psihic unei astfel de oferte". Ultimul bombardier al lui Dinamo explica ce se intampla cu Nistor. Propunerea finala a lui Becali pentru mijlocas

Claudiu Niculescu, jucator care a contribuit la ultima mare performanta a lui Dinamo, castigarea titlului in urma cu 11 ani, spune ca intelege dorinta lui Nistor de a pleca.

Fost mare atacant al lui Dinamo, decisiv in castigarea ultimului titlu de campioana de catre formatia din Stefan cel Mare, spune ca dorinta lui Dan Nistor de a pleca la FCSB este de inteles, in conditiile in care oferta lui Becali este foarte mare.



"Nistor este, in acest moment, motorul lui Dinamo. Este cel mai important jucator din echipa. Dar e greu sa rezisti psihic unei astfel de oferte, mai ales cand ai 30 de ani. Tocmai de aceea, cei de la Dinamo trebuie sa faca ceva", a spus Claudiu Niculescu la Digi.

Ultima oferta a lui Becali pentru Nistor este de 100.000 euro la semnatura si 20.000 euro lunar.

La Dinamo, Nistor castiga 8.000 euro pe luna.