EXCLUSIV | "Gnohere a venit in Romania cu 100 si ceva de kile! Daca era bun, juca in Ligue 1". Un fost antrenor al nationalei critica naturalizarea Bizonului

Selectionerul Cosmin Contra a recunoscut ca ia in calcul naturalizarea lui Harlem Gnohere, atacant aflat in mare forma.

Rapid Viena - FCSB, joi, 21:30 in direct la PRO TV! CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone!

Bizonul Gnohere a devenit o varianta pentru atacul echipei nationale. In mare forma in ultima perioada si intotdeauna la datorie atunci cand i s-a oferit ocazia la FCSB, atacantul francez de 30 de ani ar putea fi primul strain din istoria reprezentativei Romaniei.

"Asta e o fabula", crede insa Vivi Rachita. Fost secund al lui Victor Piturca la echipa nationala, Vivi Rachita spune ca Romania are si alti atacanti si nu crede ca naturalizarea lui Gnohere este intocmai potrivita.

"Asta cu Gnohere mi se pare o fabula. Daca portarul de la Hajduk Split nu-si taia unghile, nu mai vorbeam despre asta", a spus Vivi Rachita.

"Tucudean e un jucator care marcheaza. Hai sa ne uitam si la Hagi, care il are pe Dragus. Gnohere cand a venit in Romania avea 100 si ceva de kilograme si jucase in liga a doua franceza. Daca era asa de bun, nu facea macar pasul catre Ligue 1? Nationala Frantei...niciodata!", a adaugat Vivi Rachita.

Invitat in studioul PRO X, jurnalistul Cristi Costache este de parere ca un alt strain ar trebui mai degraba urmarit. Acesta este Mario Camora.

"De ce nu-l luam pe Camora daca e asa, ca fundas stanga nu prea avem", a spus si Costache.