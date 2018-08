Uluitor! Talpan acuza ca a fost agresat fizic in fata comandantului CSA si cere public demisia lui Lacatus. Ce s-a intamplat

Florin Talpan, juristul Clubului Sportiv al Armatei Steaua, cere demisia lui Marius Lacatus si ameninta ca va merge la DNA. El mai spune ca a fost agresat in conducerea CSA.

Juristul Florin Talpan a intrat intr-un conflict monstru cu oamenii din conducerea Clubului Sportiv al Armatei, pe care el l-a reprezentat in instantele judecatoresti. Talpan spune ca a fost agresat fizic si ii mai cere demisia lui Lacatus.

Talpan sustine ca a fost agresat fizic in cadrul unei sedinte a CSA de catre Ducu Petre, antrenor de floreta.

"Nu am nicio retinere si doresc sa va spun doar adevarul. Pe data de 21 mai am fost agresat de Ducu Petre intr-o sedinta la care a participat si domnul comandant Petrea. Domnul Ducu Petre a sarit la mine la bataie. M-a bruscat in piept si mi-a rupt camasa, pe langa insultele pe care mi le-a adus. Pe data de 23 mai am depus plangere pentru ultraj impotriva acestui domn, la Parchetul Militar, va spun sincer ca nu il voi ierta", a spus Talpan, citat de publicatia Fanatik.

De asemenea, Talpan cere demisia lui Marius Lacatus, sustinand ca intelegerea contractuala a acestuia a fost modificata necorespunzator, dar si ca nu a dorit promovarea.



"Vreau ca lumea sa afle ca lui Marius Lacatus i s-a schimbat contractul, iar cei care au facut acest lucru trebuie sa raspunda. Am si facut plangere la Corpul de Control si am semnalat aceste nereguli. Ma voi duce si la DNA. Nu mai accept nimic. Eu cu mana mea i-am facut contractul lui Lacatus la inceputul proiectului de Liga 4 si i-am pus clauze de obiectiv, adica am specificat clar acolo ca este vorba de promovare. Lacatus stia clar ca daca nu promoveaza trebuie sa plece. Daca are demnitate trebuie sa plece si el si Iovan, dar mai bine spus trebuie sa plece toti cei care aveau obiectiv promovarea. L-au sacrificat pe Ion Ion si nu este corect. Hai sa aflam adevarul. Hai sa vedem ce s-a intamplat la clubul Steaua. Hai sa aflam de ce Marius Lacatus sta mereu doar prin birourile lui Codrin Munteanu? Ce interese are de umbla doar pe acolo?", a tunat Talpan.

In acest moment, CSA Steaua se pregateste pentru noul sezon din liga a patra.

Talpan mai spune ca vrea despagubiri de 1.500.000 lei, aproximativ 330.000 euro!