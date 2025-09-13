LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 16:00, UTA Arad și FC Argeș se întâlnesc în cadrul etapei a noua din Superligă.

Dincolo de controversele cu privire la noile entități sportive, este un duel între două foste campioane ale României: gazdele de la UTA au șase titluri în palmares (ultimul în 1970), iar piteștenii au câștigat și ei de două ori Divizia A (ultima dată în 1979).

10 martie 2025, UTA - Dinamo 0-2: a fost ultima înfrângere suferită de arădeni în campionat pe teren propriu. Au urmat acasă cinci succese și patru remize.

Piteștenii au un start formidabil în actuala stagiune de SuperLigă, cu cinci victorii, dintre care patru la două goluri diferență. Este doar pentru a cincea oară în 48 de sezoane pe prima scenă când reușesc să câștige cel puțin cinci jocuri în primele opt meciuri dintr-un campionat.

Cu trei goluri și trei assist-uri, Alin Roman a contribuit decisiv la șase dintre cele 11 goluri înscrise de arădenii lui Adrian Mihalcea în ediția în curs.

Șapte goluri din faze fixe au marcat argeșenii în acest sezon, cele mai multe dintre toate competitoarele.

7.314 spectatori este media înregistrată de UTA în cele patru jocuri disputate acasă în campionatul actual, locul 6 la acest capitol.

Takayuki Seto continuă lupta cu recordurile



În cazul în care va fi utilizat de FC Argeș, Takayuki Seto va bifa meciul cu numărul 350 în SuperLigă. Reamintim că jucătorul nipon (născut pe 5 februarie 1986) este cel mai în vârstă străin cu minute pe teren din istoria competiției.

Cele două echipe s-au mai întâlnit de 50 de ori în principala întrecere internă, de 17 ori au câștigat arădenii, de 23 de ori s-au impus piteștenii, iar alte 10 partide s-au terminat la egalitate.

Palmares cu UTA gazdă: 24 jocuri - 14 victorii UTA - 7 remize - 3 succese FC Argeș.

Prima întâlnire a avut loc în toamna lui 1961: pentru argeșeni a înscris Florin Halagian



Prima confruntare a avut loc pe 29 octombrie 1961, Dinamo Piteşti - UTA 3-1, goluri înscrise de Florin Halagian, Martin Haimovici, Victor Corneanu, respectiv Ştefan Czako.

Argeşenii aveau să încheie întâiul lor sezon în Divizia A pe ultimul loc (pe 14), în timp ce UTA termina ediţia 1961-1962 doar pe 10.

Cea mai mare diferenţă de scor din campionat: 20 iunie 1971, UTA - FC Argeş 6-1 şi 15 iunie 1978, FC Argeş-UTA 5-0.

Cea mai recentă dispută din SuperLigă: 8 mai 2023, FC Argeș-UTA 2-2. Info: LPF



Clasamentul din Superligă

