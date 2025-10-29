Următorul antrenor din Superliga care poate fi demis! În ultimele 4 etape, 0 puncte

Superliga României a ajuns aproape de finalul turului sezonului regular, dar parcursul este unul nefast pentru anumite formații.



Una dintre echipele de la care existau așteptări mai mari este FC Hermannstadt! Din cauza seriei de rezultate dezamăgitoare, la nivel intern clubul din Sibiu tot analizează diferite variante care să readucă echipa într-o situație bună, să urce în clasamentul Superligii, pentru că în acest moment o are sub ea doar pe nou-promovata Metaloglobus, fiind devansată de câteva runde și de Csikszereda. Hermannstadt este pe penultimul loc în clasament.

E clar că atmosfera din jurul echipei sibiene este tensionată, conducerea analizând tot mai multe posibilități, iar inevitabil se pune întrebarea: ce se întâmplă cu antrenorul Marius Măldărășanu? Poate redresa, din nou, echipa, așa cum s-a întâmplat și în sezonul precedent?

Schimbă, până la urmă, FC Hermannstadt antrenorul?

”Principalul” este pregătit să lase locul liber, dacă oamenii cu factor de decizie în club vor considera că așa se poate redresa situația, mai ales că au trecut deja 14 meciuri din sezonul regular al Superligii României, iar din tur mai este doar o etapă.

Doar 10 puncte a acumulat FC Hermannstadt în cele 14 întâlniri, iar în ultimele patru meciuri nu a luat nici măcar un punct! A pierdut cu CFC Argeș (acasă, scor 0-1), CFR Cluj (în deplasare, scor 1-2), Csikszereeda (acasă, scor 0-2) și FC Botoșani (în deplasare, scor 0-2).

Chiar dacă președintele Daniel Niculae a transmis la nivel public că el și ceilalți oameni din conducere au decis să meargă și de acum pe mâna lui Marius Măldărășanu, eșecul de la Botoșani face ca discuțiile interne să fie tot mai aprinse, cu privire la o decizie pe care FC Hermannstadt trebuie să o ia pentru a ieși din această situație, după cum a aflat Sport.ro.

Marius Măldărășanu își asumă situația de la Sibiu

Înlocuirea antrenorului poate fi o decizie care să dea naștere unui șoc pozitiv la nivelul vestiarului, mai ales că în 14 meciuri au fost câștigate doar două meciuri!

Erau așteptate performanțe mai mari la începutul sezonului, dar în acest moment formația sibiană începe să se gândească, mai mult sau mai puțin, dacă poate evita retrogradarea în acest ritm, chiar dacă mai este returul de jucat în sezonul regular, după care se vor înjumătăți punctele și se va merge în play-off și play-out.

Oricum, FC Hermannstadt nu poate spune că mai poate emite mare lucru în această stagiune.

”Trecem printr-o perioadă neagră. Jocul a fost dificil, împotriva unei echipe foarte bune, care a început tare şi agresiv. Am avut două ocazii mari, ratate inexplicabil.

Apoi a venit faza frumoasă a lor, din care au marcat, iar după aceea le-am făcut un cadou. Au controlat jocul până la pauză, iar noi am arătat că, din punct de vedere mental, nu suntem suficient de puternici.

Repriza a doua a fost mai bună, încercăm să vedem partea plină a paharului, să marcăm sau măcar să câştigăm o repriză.

Este o vină comună, dar principalul vinovat sunt eu, şi încerc să-i ajut pe jucători să iasă din această situaţie. Suferim mental, însă fac tot posibilul să le ridic moralul. În a doua repriză i-am văzut cum vorbeau în vestiar şi acest lucru m-a bucurat. Încercăm să ne recăpătăm încrederea prin Cupa României, pentru a aborda mai bine următoarele meciuri”, a spus Marius Măldărășanu după eșecul de la Botoșani.

