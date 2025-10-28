Zeljko Kopic, dur chiar dacă echipa lui a câștigat: „Dinamo nu-și pot permite să facă așa ceva”

Zeljko Kopic, dur chiar dacă echipa lui a c&acirc;știgat: &bdquo;Dinamo nu-și pot permite să facă așa ceva&rdquo; Cupa Romaniei
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dinamo s-a impus cu 3-1 în fața lui CS Dinamo, într-un meci din prima rundă a Cupei României.

TAGS:
Zeljko KopicDinamoCS DinamoCupa Romaniei
Din articol

Dinamo a deschis scorul prin Adrian Caragea în minutul 9, iar același jucător a dublat avantajul echipei sale în minutul 18.

Intrată cu 2-0 la pauză, echipa lui Kopic a avut emoții în finalul meciului, după ce Catalin Cocoș a redus din diferență, dar Musi a risipit orice fel de dubiu cu reușita lui din minutul 90.

Zeljko Kopic, deranjat de relaxarea elevilor lui: „Dinamo nu-și pot permite să facă așa ceva”

Zeljko Kopic a declarat că a fost mulțumit de ceea ce a arătat formația lui în prima parte a meciului, dar croatul a fost supărat pe relaxarea din a doua repriză.

Chiar dacă echipa sa a câștigat, Kopic a pus accent pe momentele de acest gen, care îi pot costa pe „câini” pe viitor.

(n.r. Sunteți mulțumit de rezultat sau dezamăgit de a doua repriză?) Amândouă. Prima repriză a fost foarte bună, am fost mulțumit de cum am controlat jocul și nu le-am dat nimic adversarilor. S-a văzut diferența între echipe.

În a doua repriză am încercat să schimb mai mulți jucători, dar am pierdut stabilitatea și le-am dat celor de la CS Dinamo ocazia să facă 2-1. Puteam să compromitem jocul și ambițiile pentru Cupă.

Pentru mine, ăsta nu este nivelul de responsabilitate pe care îl vreau. E bine că am câștigat. Felicitări pentru domnul Bratu și pentru ce face la CS Dinamo. 

Nivelul de responsabilitate, de determinare trebuie să fie mereu mare. Dinamo este un club cu multe trofee, cu mulți suporteri și nu-și pot permite să facă așa ceva cu o echipă de Liga 2.  

Noi lucrăm la ceva și când vine jocul, eu vreau să văd că jucătorii dau totul. 3 minute, 45 de minute sau 90 de minute, Dinamo trebuie să fie peste orice echipă. Dacă vrem să luptăm în SuperLiga, trebuie să fim mult mai buni. 

Nu e la nivelul de anul trecut (n.r. Stipe Perica). Nu vorbesc de un singur meci, el a suferit, a avut o accidentare și nu e ușor să te întorci și să ai iar același nivel”, a spus Zeljko Kopic.

Dinamo a obținut cele trei puncte din primul duel al Grupei D, din Cupa României. Din această grupă mai fac parte: Farul, Concordia Chiajna, FC Botoșani și FC Hermannstadt.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cine este Ștefania Szabo, medicul decedat la Spitalul Județean din Buzău. A fost atacată de un coleg înainte de pandemie
Cine este Ștefania Szabo, medicul decedat la Spitalul Județean din Buzău. A fost atacată de un coleg &icirc;nainte de pandemie
ARTICOLE PE SUBIECT
Florin Bratu a făcut declarația serii după CS Dinamo - Dinamo 1-3 &icirc;n Cupa Rom&acirc;niei!
Florin Bratu a făcut declarația serii după CS Dinamo - Dinamo 1-3 în Cupa României!
CS Dinamo - Dinamo 1-3 &icirc;n Cupă! Duel cu adevărat istoric: Vodă Caragea i-a răpus pe cei din Ștefan cel Mare
CS Dinamo - Dinamo 1-3 în Cupă! Duel cu adevărat istoric: Vodă Caragea i-a răpus pe cei din Ștefan cel Mare
Ioan Andone a dezvăluit ce va face la meciul CS Dinamo - FC Dinamo: &bdquo;Cu ei o să țin&rdquo;
Ioan Andone a dezvăluit ce va face la meciul CS Dinamo - FC Dinamo: „Cu ei o să țin”
ULTIMELE STIRI
Alexandru Musi, mai direct ca niciodată: &rdquo;Nu mă mai &icirc;ntorc niciodată la FCSB!&rdquo;
Alexandru Musi, mai direct ca niciodată: ”Nu mă mai întorc niciodată la FCSB!”
Horațiu Moldovan a primit patru goluri la debut! Real Oviedo, &icirc;nfr&acirc;ngere umilitoare &icirc;n Cupa Spaniei
Horațiu Moldovan a primit patru goluri la debut! Real Oviedo, înfrângere umilitoare în Cupa Spaniei
Florin Bratu a făcut declarația serii după CS Dinamo - Dinamo 1-3 &icirc;n Cupa Rom&acirc;niei!
Florin Bratu a făcut declarația serii după CS Dinamo - Dinamo 1-3 în Cupa României!
A prins gustul golului după ce a marcat cu Interul lui Chivu! Fotbalistul lui Napoli, decisiv acum pentru primul loc
A prins gustul golului după ce a marcat cu Interul lui Chivu! Fotbalistul lui Napoli, decisiv acum pentru primul loc
Daniel Pancu a dat cărțile pe față despre negocierile cu CFR Cluj: &rdquo;Nu e o situație plăcută! Nu e nimic parafat!&rdquo;
Daniel Pancu a dat cărțile pe față despre negocierile cu CFR Cluj: ”Nu e o situație plăcută! Nu e nimic parafat!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Tragic! Fotbalistul lui Inter a omor&acirc;t un om &icirc;n scaun cu rotile. Cristi Chivu și-a anunțat decizia

Tragic! Fotbalistul lui Inter a omorât un om în scaun cu rotile. Cristi Chivu și-a anunțat decizia

Patrick Vieira a reacționat după decizia lui Dan Șucu și a dezvăluit ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu &rdquo;dispărutul&rdquo; Nicolae Stanciu

Patrick Vieira a reacționat după decizia lui Dan Șucu și a dezvăluit ce se întâmplă cu ”dispărutul” Nicolae Stanciu

Lucescu &bdquo;fierbe&ldquo;: jucătorul de la care avea mari așteptări, &bdquo;lipit&ldquo; de bancă, &icirc;n cădere liberă!

Lucescu „fierbe“: jucătorul de la care avea mari așteptări, „lipit“ de bancă, în cădere liberă!

Gigi Becali a făcut anunțul: &rdquo;Am o veste foarte bună&rdquo;

Gigi Becali a făcut anunțul: ”Am o veste foarte bună”

Doliu la Real Madrid! Fostul portar de legendă s-a stins din viață la 64 de ani

Doliu la Real Madrid! Fostul portar de legendă s-a stins din viață la 64 de ani

Patru goluri &icirc;n CSM Slatina - CFR Cluj, scor alb cu ROȘU &icirc;n derby-ul secuiesc FK Csikszereda - Sepsi OSK și NE-BU-NI-E &icirc;n 90+4 la Sporting Liești &ndash; Oțelul Galați

Patru goluri în CSM Slatina - CFR Cluj, scor alb cu ROȘU în derby-ul secuiesc FK Csikszereda - Sepsi OSK și NE-BU-NI-E în '90+4 la Sporting Liești – Oțelul Galați



Recomandarile redactiei
Daniel Pancu a dat cărțile pe față despre negocierile cu CFR Cluj: &rdquo;Nu e o situație plăcută! Nu e nimic parafat!&rdquo;
Daniel Pancu a dat cărțile pe față despre negocierile cu CFR Cluj: ”Nu e o situație plăcută! Nu e nimic parafat!”
Alexandru Musi, mai direct ca niciodată: &rdquo;Nu mă mai &icirc;ntorc niciodată la FCSB!&rdquo;
Alexandru Musi, mai direct ca niciodată: ”Nu mă mai întorc niciodată la FCSB!”
Cea mai mare greșeală făcută de Gigi Becali &icirc;n acest sezon: &rdquo;Nu știu de ce s-a făcut acest transfer!&rdquo;
Cea mai mare greșeală făcută de Gigi Becali în acest sezon: ”Nu știu de ce s-a făcut acest transfer!”
Florin Bratu a făcut declarația serii după CS Dinamo - Dinamo 1-3 &icirc;n Cupa Rom&acirc;niei!
Florin Bratu a făcut declarația serii după CS Dinamo - Dinamo 1-3 în Cupa României!
Horațiu Moldovan a primit patru goluri la debut! Real Oviedo, &icirc;nfr&acirc;ngere umilitoare &icirc;n Cupa Spaniei
Horațiu Moldovan a primit patru goluri la debut! Real Oviedo, înfrângere umilitoare în Cupa Spaniei
Alte subiecte de interes
Kopic, analiză pertinentă după Rapid - Dinamo 1-1. Ce l-a mulțumit și de ce are și un regret
Kopic, analiză pertinentă după Rapid - Dinamo 1-1. Ce l-a mulțumit și de ce are și un regret
Zeljko Kopic a lăudat-o pe Rapid și a spus ce vrea de la elevii săi &icirc;nainte de derby-ul de duminică
Zeljko Kopic a lăudat-o pe Rapid și a spus ce vrea de la elevii săi înainte de derby-ul de duminică
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Azi sunt meciurile din turul 2 din Cupa Rom&acirc;niei! Debutează Florin Bratu și intră &rdquo;greii&rdquo; cu nume: Dinamo, Poli Timișoara, Gloria Bistrița sau FC Bihor
Azi sunt meciurile din turul 2 din Cupa României! Debutează Florin Bratu și intră ”greii” cu nume: Dinamo, Poli Timișoara, Gloria Bistrița sau FC Bihor
Florin Bratu și-a găsit echipă! Unde va antrena
Florin Bratu și-a găsit echipă! Unde va antrena
CITESTE SI
Tragedie la Spitalul Județean Buzău: Directorul medical, Ștefania Szabo, găsită moartă &icirc;n camera de gardă la doar 37 de ani

stirileprotv Tragedie la Spitalul Județean Buzău: Directorul medical, Ștefania Szabo, găsită moartă în camera de gardă la doar 37 de ani

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Ce a descoperit un bărbat care a depus 770.000 de euro la bancă timp de 3 ani, după ce a pus contul pe numele soției

stirileprotv Ce a descoperit un bărbat care a depus 770.000 de euro la bancă timp de 3 ani, după ce a pus contul pe numele soției

Facturile uriașe la energie plătite de rom&acirc;ni au ajuns &icirc;n atenția UE. Măsurile propuse de Bruxelles

stirileprotv Facturile uriașe la energie plătite de români au ajuns în atenția UE. Măsurile propuse de Bruxelles

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!