Zeljko Kopic, dur chiar dacă echipa lui a câștigat: „Dinamo nu-și pot permite să facă așa ceva”

Chiar dacă echipa sa a câștigat, Kopic a pus accent pe momentele de acest gen, care îi pot costa pe „câini” pe viitor.

Zeljko Kopic a declarat că a fost mulțumit de ceea ce a arătat formația lui în prima parte a meciului, dar croatul a fost supărat pe relaxarea din a doua repriză.

Intrată cu 2-0 la pauză, echipa lui Kopic a avut emoții în finalul meciului, după ce Catalin Cocoș a redus din diferență, dar Musi a risipit orice fel de dubiu cu reușita lui din minutul 90.

„(n.r. Sunteți mulțumit de rezultat sau dezamăgit de a doua repriză?) Amândouă. Prima repriză a fost foarte bună, am fost mulțumit de cum am controlat jocul și nu le-am dat nimic adversarilor. S-a văzut diferența între echipe.

În a doua repriză am încercat să schimb mai mulți jucători, dar am pierdut stabilitatea și le-am dat celor de la CS Dinamo ocazia să facă 2-1. Puteam să compromitem jocul și ambițiile pentru Cupă.

Pentru mine, ăsta nu este nivelul de responsabilitate pe care îl vreau. E bine că am câștigat. Felicitări pentru domnul Bratu și pentru ce face la CS Dinamo.

Nivelul de responsabilitate, de determinare trebuie să fie mereu mare. Dinamo este un club cu multe trofee, cu mulți suporteri și nu-și pot permite să facă așa ceva cu o echipă de Liga 2.

Noi lucrăm la ceva și când vine jocul, eu vreau să văd că jucătorii dau totul. 3 minute, 45 de minute sau 90 de minute, Dinamo trebuie să fie peste orice echipă. Dacă vrem să luptăm în SuperLiga, trebuie să fim mult mai buni.

Nu e la nivelul de anul trecut (n.r. Stipe Perica). Nu vorbesc de un singur meci, el a suferit, a avut o accidentare și nu e ușor să te întorci și să ai iar același nivel”, a spus Zeljko Kopic.

Dinamo a obținut cele trei puncte din primul duel al Grupei D, din Cupa României. Din această grupă mai fac parte: Farul, Concordia Chiajna, FC Botoșani și FC Hermannstadt.

