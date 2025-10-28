Ourense, formației din liga a treia a Spaniei, s-a impus cu 4-2, după prelungiri, în fața lui Real Oviedo, echipă din La Liga.

Echipa din eșalonul al treilea s-a calificat în runda următoare din Cupa Spaniei.



Horațiu Moldovan, debut dezastruos la Real Oviedo



Cu Horațiu Moldovan în poartă, Real Oviedo a deschis scorul în minutul 17 prin Brekalo, care a transformat o lovitură de la 11 metri.

Cu toate că prima repriză s-a încheiat cu formația portarului român în avantaj, Ourense a egalat în minutul 53, printr-un șut din marginea careului la care Moldovan nu a avut ce să facă.

Real Oviedo a revenit în avantaj opt minute mai târziu, când în urma reușitei lui Ilic, dar s-a văzut egalată la una dintre ultimele faze, când Jelbat, jucătorul formației din eșalonul al treilea a înscris cu o lovitură de cap.

În prelungiri formația lui Horațiu Moldova a cedat de tot și Ouhdadi (98) și Bouzaig (114) au stabilit scorul final și au adus victoria pentru Ourense.

Horațiu Moldovan a parat un penalty la una dintre ultimele faze ale partidei, dar nu a fost de ajuns și portarul român, rezerva lui Aaron Escandell până acum, a avut un debut groaznic în poarta lui Real Oviedo.

