Pentru echipa din Superliga României au marcat Caragea (minutele 9 și 18) și Alexandru Musi (minutul 90), în timp ce pentru echipa lui Florin Bratu, unicul gol i-a aparținut lui Cătălin Cocoș.

Alexandru Musi: ”Nu mă mai întorc niciodată la FCSB!”

Alexandru Musi a marcat pentru echipa lui Zeljko Kopic, iar la finalul meciului a vorbit și despre zvonul apărut zilele trecute conform căruia ar fi dorit înapoi la FCSB, clubul care a renunțat la el în favoarea lui Dennis Politic.

Musi a transmis clar și răspicat că nu își dorește să revină la echipa patronată de Gigi Becali și vrea să câștige trofee alături de Dinamo.

”Am stat liniștit, știam că nu e nimic adevărat (n.r. în legătură cu o eventuală revenire la FCSB). Plus că am zis că nu mă mai întorc niciodată la FCSB. Am fost bine primit aici și vreau să fac istorie la Dinamo! Noi avem un lot foarte bun, stăm acolo sus și, de ce nu, vrem și Cupa.

Încerc să mă antrenez cât mai bine, sper să-mi iasă astfel de execuții și în campionat. A fost un meci de fotbal, am luptat pentru puncte și noi. și ei, dar mă bucur că le-am luat noi. De mâine ne gândim la meciul cu CFR. Sunt mici greseli, așa e în fotbal, trebuie să lucrăm mai mult pe partea asta”, a spus Alexandru Musi.

