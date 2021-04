Universitatea Craiova - Sepsi, LIVE de la 20:30 | Echipa lui Ouzounids poate veni la un punct de FCSB! Sepsi, fara victorie de trei meciuri 

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre Universitatea Craiova si Sepsi pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Universitatea Craiova vrea sa isi continue seria cu meciuri fara infrangere si s-ar putea apropia la un punct de liderul FCSB in cazul unei victorii cu Sepsi, care nu a mai castigat de trei meciuri.

De cealalta parte, echipa lui Leo Grozavu este echipa cu cele mai multe remize obtinute in sezonul regular si porneste in playoff de pe pozitia a patra, cu 23 de puncte obtinute.

In ultima intalnire dintre cele doua nu s-a inscris niciun gol, iar in meciul tur, Craiova a castigat cu 1-0, prin golul inscris de Elvir Koljic. In total, cele doua echipe s-au intalnit de 10 ori, iar oltenii s-au impus in 5 dintre intalniri, in timp ce Sepsi a reusit sa obtina trei victorii.