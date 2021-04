Craiova - CFR Cluj, LIVE de la ora 21:30 | CFR poate ajunge pe locul 1 inainte de startul playoff-ului! Echipele probabile 

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din Liga 1 pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

In aceasta seara, Universitatea Craiova primeste vizita celor de la CFR Cluj, in derby-ul ultimei etape a sezonului regulat al Ligii 1.

Inaintea acestui meci, oltenii sunt pe locul 3, cu 57 de puncte, iar echipa lui Edi Iordanescu ocupa pozitia secunda a clasamentului, cu 63 de puncte. CFR este la doua puncte de FCSB, care a remizat cu Sepsi, scor 1-1, si poate sa inceapa playoff-ul de pe primul loc in cazul in care castiga meciul de pe stadionul Ion Oblemenco.

Antrenorul campioanei en-titre a Romaniei se asteapta la un meci dificil, considerand ca adversara din aceasta seara a aratat o forma mai buna in ultimele saptamani.

Ouzounidis nu va putea conta, insa, impotriva CFR-ului pe Andrei Ivan, unul dintre cei mai importanti jucatori ai oltenilor in ultima perioada, fotbalistul accidentandu-se la un antrenament. Din lotul Craiovei lipseste si Screciu, care este in recuperare, in timp ce Ofosu este incert.

De cealalta parte, Iordanescu nu se va putea baza pe Deac si Costache, suspendati, si nici pe Cestor, accidentat.

In partida din turul acestui sezon, cele doua echipe au remizat, scor 0-0.

Echipele probabile:

Universitatea Craiova: Pigliacelli - Vladoiu, Balasa, Constantin, Bancu - Mateiu, Nistor - Camara, Cicaldau, Baiaram - Tudorie

CFR Cluj: Balgradean - Manea, Vinicius, Burca, Camora - Bordeianu, Hoban, Gidea - Chipciu, Debeljuh, Carnat