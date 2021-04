CFR a avut penalty, iar Koljic trebuia eliminat in minutul 60! Cele 4 faze care au aprins lupta dintre CFR si Craiova!

Dupa o ora de joc, CFR ar fi trebuit sa primeasca penalty la Craiova. Camora a fost tras de sort in careu de Vatajelu.

Problemele au inceput repede pentru Hategan la cel mai asteptat joc al etapei. Dupa 5 minute, la semnalizarea lui Sebastian Gheorghe, Hategan a anulat reusita lui Paun pentru o pozitie afara din joc a lui Omrani. Reluarile ii dau dreptate asistentului din Suceava.

In minutul 31, CFR a solicitat pentru prima oara penalty, dupa ce Burca ar fi fost tras in saritura, la o faza fixa, de tricou.



La finalul primei ore de joc s-a produs insa faza unui penalty evident. Camora a fost apucat de sort de Vatajelu in careul lui Pigliacelli, insa nici de aceasta data Hategan n-a fost impresionat.

In final, Koljic a vazut galben pentru un cot aplicat in fata lui Burca. Fundasul campioanei a avut nevoie de ingrijiri medicale, iar repetarea fazei a aratat ca lovitura lui Koljic a fost brutala. In dialog cu adversarii, bosniacul a incercat sa spuna ca a lovit cu umarul.