Gica Popescu, despre decizia intoarcerii la Craiova: "Am lasat-o plangand in poarta, cu aceasta imagine am plecat" 

Gica Popescu a fost invitatul Geaninei Ilies in cadrul unui interviu pentru seria "Hai sa fim Super!".

Celebrul fotbalist roman a vorbit despre unul dintre momentele care i-au marcat cariera, adica despre perioada petrecuta la Steaua in timpul armatei si cum s-a reintors la Craiova.

"Trebuia sa aleg: sa fac armata, sa stau in garnizoana sau sa joc fotbal la Steaua. Era acea echipa senzationala care castigase cu doi ani in urma Cupa Campionilor, era in primavara europeana. Am ales sa joc, pe perioada armatei, la Steaua. Acele sase luni de zile m-au transformat total ca fotbalist, am capatat o experienta, jucam alaturi de jucatori imensi, uriasi. Langa ei, am capatat o personalitate incredibila. Cand m-am intors la Craiova eram un alt jucator.

Facusem o promisiune cuiva, primului Secretar de la Dolj, dansul nu voia sa ma lase nici pe perioada armatei sa joc la Steaua. I-am spus ca in vara ma intorc inapoi. In vara, dupa ce castigasem campionatul, facusem foarte multi bani, tanar fiind, oscilam. I-am spus tatalui meu: 'Eu plec la Steaua'. Tata mi-a spus ca daca plec si nu-mi respect cuvantul, nu mai sunt copilul lui.

Nici nu s-a uitat la mine, pe mama am lasat-o plangand de stalpul portii, cu aceasta imagine am plecat pana la Bucuresti. (...) Am ajuns la Craiova, 200 de persoane in fata stadionului ma asteptau. Nu le venea sa creada, erau putini care se intoarceau. Cand am iesit la antrenament, au inceput sa aplaude. Asa m-am reintors la Craiova, dupa aceea a inceput toata acea telenovela cu arestarea.

Daca ar fi sa aleg acum de 100 de ori, as alege de 101 ori acelasi lucru. Niciodata nu m-am simtit atat de iubit ca in acei doi ani, cand m-am intors de la Steaua", a povestit Gica Popescu.

