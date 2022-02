Universitatea Craiova - FCU Craiova, LIVE TEXT, ora 19:55. ”Derby della Oltenia” de Valentine's Day

Cele două rivale din Craiova se întâlnesc din nou în Liga 1, după ce în tur Universitatea a reușit să se impună în fața lui FCU, scor 2-0.

Universitatea Craiova - FCU Craiova, LIVE TEXT de la ora 19:55

Echipa lui Laurențiu Reghecampf este pe locul cinci înainte de această partidă, cu 39 de puncte, și are nevoie de victorie pentru a se distanța de locurile de play-out.

De partea cealaltă, FCU Craiova trece printr-o perioadă bună în campionat. A bifat șapte puncte în ultimele trei partide din Liga 1 și a urcat pe locul 13.

Cu un succes în fața rivalei, echipa lui Nicolo Napoli poate urca pe locul 11, peste CS Mioveni și Chindia.

„Venim după un meci foarte bun cu Dinamo, urmează un meci interesant cu FCU. Trec printr-o perioadă bună, deci o să fie un meci greu pentru noi.

Atmosfera este una pe care o știți foarte bine. Se întâlnesc două echipe care sunt din același oraș, două echipe de tradiție. Meciul o să fie la un nivel foarte înalt.

O să facem tot ce putem ca să câștigăm cele 3 puncte. Avem nevoie să ne calificăm în play-off și să ajungem aproape de cele două echipe din față, ăsta e obiectivul nostru. Important e să urcăm cât mai mult în clasament. Am pierdut foarte multe puncte, au fost momente când am jucat bine și nu am câștigat.

Avem nevoie de constanță, de siguranță, seriozitate. Va fi foarte greu, dar suntem pregătiți. Le-am arătat jucătorilor ce au de făcut și sper să se ridice la nivelul acestui meci”, a spus Laurențiu Reghecampf.