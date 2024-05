Emma Răducanu ocupă locul 221 în clasamentul WTA, la 21 de ani - adică la trei ani fără patru luni de la cel mai important succes al carierei, câștigarea US Open.

Sportiva din Marea Britanie cu tată român a impresionat întreaga lume a sportului în toamna anului 2021, când a legat zece succese la rând fără set pierdut, Răducanu pornindu-și parcursul în turneul de la Flushing Meadows chiar din faza calificărilor.

Artemon Apostu-Efremov, despre Emma Răducanu după US Open 2021: „Produce mulți bani prin imaginea sa, iar tenisul a devenit o parte adiacentă.”

Cu trei operații suferite în 2023 dar fără titlu cucerit în perioada de după US Open 2021, Emma Răducanu își conduce în continuare drumul de adaptare la faima obținută în WTA, însă nu se arată stăpână pe situație.

Pronunțându-se despre Emma Răducanu, fostul antrenor al Simonei Halep, Artemon Apostu-Efremov a declarat următoarele, în emisiunea Poveștile Sport.ro: „Emma Răducanu are legătură cu România și nu are legătură, pentru că a fost pregătită și antrenată în alt sistem.

Eu cred că nu este ușor să gestionezi faima, contractele, tot ce vine cu acel Grand Slam câștigat. Practic, e ca o avalanșă de lucruri care vine peste tine. Tentațiile sunt mari, evident.

În momentul de față, ea face mult mai mulți bani din reclame și din imagine decât face pe teren. Atunci e foarte greu să tragi linie unde aduci concentrarea.

„E evident că are nivelul necesar, dar una e să joci o dată așa iar alta să joci patruzeci de săptămâni așa.”

Dacă stai să te gândești, jucătoare ca Anna Kournikova - ele nu au fost atât de faimoase precum Errani. Toată lumea o știe pe Kournikova, în comparație cu Sara Errani.

Din punctul meu de vedere, e foarte greu să găsești echilibrul. Nu e nimic de judecat. Probabil că se simte obligată să acorde atenție companiilor, ea producând mulți bani în zona de imagine, iar tenisul a devenit, în consecință, o parte adiacentă.

Lucrurile s-au întâmplat atât de repede... a venit din calificări și a câștigat un Grand Slam. E evident că are nivelul să joace așa, dar e una să faci asta o dată și alta să o faci patruzeci de săptămâni per an.

Tocmai din acest motiv, mi se pare că lumea nu o apreciază pe Simona Halep la adevărata ei valoare. Nu e atât de strălucitoare ca un „one hit wonder”, dar constanța cu care a făcut lucrurile... să rămâi în top 10 WTA săptămână de săptămână e foarte dificil,” a declarat Artemon Apostu-Efremov, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Artemon Apostu-Efremov, la Poveștile Sport.ro (29.04.2024)