Pentru toată lumea, Paștele reprezintă una dintre cele mai importante Sărbători ale anului. Nici sportivii nu fac notă separată. Fie că-și păcăleau rudele cu un ou de lemn, fie că erau campioni la găsitul dulciurilor ascunse prin curți, ei își amintesc, toți, cu drag, de momentele petrecute de această sfântă sărbătoare.

Pentru Robert Badea, dublu campion la FOTE, revelația anului 2023 în înotul românesc, vânătoarea de dulciuri rămâne cea mai frumoasă amintire.

„Cea mai frumoasă amintire de Paște a fost când a ascuns mama dulciurile prin curte și a trebuit să le caut pe toate într-un anumit timp. Aproape pe toate. Le mâncam când le găseam, nu așteptam” – Robert Badea, înotător.

Denisa Bacalu, medaliată cu aur la FOTE, la înot, nu poate uita un cadou primit de la Iepuraș.

„Pentru mine, cea mai frumoasă amintire este când mi-a adus Iepurașul de Paște un tricou cu iepure și m-am bucurat enorm. L-am purtat foarte mult. Aveam 7 ani” – Denisa Bacalu, înotătoare

Medaliat cu argint la Campionatul European de juniori, Vlad Mihalache avea de mic un caracter de luptător. Inclusiv când spărgea ouăle de Paște era de neînvins, pentru că apela la un truc.

„Mie cel mai mult îmi plăcea să sparg ouă cu ouă false. Mai păcăleam, cu un ou de lemn, rupeam tot. Eram destul de competitivi” – Vlad Mihalache, înotător.

Și ea campioană la FOTE, Diana Stiger abia aștepta să vină de la slujba de Înviere când era mai mică, pentru că găsea patul plin de dulciuri.

„Când venea Iepurașul seara, după înviere și găseam cadouri pe pat, era un sentiment foarte plăcut” – Diana Stiger, înotătoare.

Medaliat cu bronz la Campionatul European de seniori în bazin scurt, Andrei Ungur ține minte o întâmplare de Paște ceva mai specială și care, din fericire, s-a încheiat cu bine.

„Nu știu dacă e chiar frumoasă, dar o amintire chiar interesantă. Eram destul de mic, nu știu dacă aveam vreo 7-8 ani, poate și mai mic, și stăteam după mami să se machieze să mergem la prieteni de familie. Și frățiorul cu tata s-au gândit să mă împingă pe mine din stânga în dreapta. Și s-a gândit să-mi pună și o piedică la un moment dat cu piciorul. Și gata, am dat cu capul, l-am spart, m-am uitat, sânge. Am început să plâng, mi-a pus un plasture, hai să mergem că avem de mers” – Andrei Ungur, înotător.

Născută și crescută în SUA, acolo unde erau stabiliți părinții ei, Rebecca Diaconescu, medaliată a Europenelor de junioare, face Paștele de două ori în acest an. Mama ei, fosta campioană europeană la înot Lorena Diaconescu, gătește toate bunătățile de Paște în fiecare an. Cea mai frumoasă amintire o are de anul trecut, când Paștele a căzut chiar de ziua ei de naștere, când a împlinit 17 ani.

„În America deja a fost Paștele pentru oamenii de acolo, și am fost în cantonament, am făcut acolo Easter Egg Hunt se cheamă. O să mergem la biserică și cam atâta de Paște. Mama face de Paște mâncăruri acolo și dacă mai vin bunicile. Anul trecut a fost Paștele de ziua mea. Eu m-am dus la 12 noaptea la biserică și era și ziua mea. A fost frumos”, spune pentru sportsnet înotătoarea Rebecca Diaconescu.

Și triatloniștii Carol Popa și Amalia Singuran au amintiri plăcute din perioada copilăriei. „Cel mai mult îmi plăcea că făceam concurs cu ciocnitul ouălor, iar eu sunt foarte competitiv, încercam să-i păcălesc cu ou de lemn”, rememorează Carol Popa, component al lotului național de triatlon.