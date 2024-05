Căpitanul echipei naționale de polo a României, Marius Țic a fost invitatul jurnalistului Andru Nenciu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Calificată recent la Jocurile Olimpice, echipa țării noastre a aflat, în urma tragerii la sorți, că le va avea ca adversare pe selecționatele Greciei, Americii, Croației, Italiei și Muntenegrului.

Marius Țic: „Pentru această calificare am primit exact atenția pe care am meritat-o ca echipă și ca sport.”

Comentând pasul făcut spre Olimpiada de la Paris, Marius Țic a spus: „Sincer, am fost surprins de recepția pe care am avut-o. La întoarcerea în țară din Doha, au fost foarte mulți oameni.

Pentru ceea ce am obținut - totuși, e vorba despre o calificare, nu mergem ca să luăm o medalie, adică nu suntem favoriți -, pentru această calificare am primit exact atenția pe care am meritat-o ca echipă și ca sport.

Suntem în singurul sport unde ne-am calificat ca echipă la Olimpiadă. Personal, nu mă bucură acest lucru, deoarece sportul românesc are talente și valori care merită să fie pe cea mai înaltă scenă a sportului.

Dar noi vom încerca să le arătăm tuturor că merităm să fim acolo, iar, mai departe, de la următoarea ediție a Jocurilor Olimpice, poloul să fie o prezență constantă,” a declarat Marius Țic, în exclusivitate pentru Sport.ro.

România a terminat Campionatul Mondial de polo pe apă pe locul al zecelea, în urma unei victorii obținute în fața Chinei, scor 9-7.

În Campionatul European, România a fost învinsă de Spania, în faza sferturilor de finală.

Marius Țic, invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro (15.04.2024)