Fostul antrenor al Simonei Halep, Artemon Apostu-Efremov a vorbit în emisiunea Poveștile Sport.ro despre modul în care dubla campioană de Grand Slam din România este apreciată.

Acesta este de părere că Simona Halep este subapreciată, deoarece a fost capabilă să mențină pe o perioadă extrem de îndelungată o serie de eforturi caracteristice marilor campioni.

Simona Halep a fost în top 10 WTA timp de opt ani

Comparându-le pe Emma Răducanu și Simona Halep, Artemon Apostu-Efremov a declarat că dificultatea performanțelor atinse de româncă întrece mult greutatea rezultatului victoriei semnate de Emma Răducanu, la US Open 2021.

În urmă cu aproape trei ani, Răducanu a legat zece victorii fără set pierdut la Flushing Meadows.

Eforturile Simonei Halep, „subapreciate” în comparație cu victoria semnată de Emma Răducanu la New York

„Lucrurile s-au întâmplat atât de repede... a venit din calificări și a câștigat un Grand Slam. E evident că are nivelul să joace așa, dar e una să faci asta o dată și alta să o faci patruzeci de săptămâni per an.

Tocmai din acest motiv, mi se pare că lumea nu o apreciază pe Simona Halep la adevărata ei valoare. Nu e atât de strălucitoare ca un „one hit wonder”, dar constanța cu care a făcut lucrurile... să rămâi în top 10 WTA săptămână de săptămână e foarte dificil.

Sunt foarte multe exemple în care motivația și determinarea de a face zi de zi aceste lucruri - antrenamentele, pregătirea fizică, recuperarea - sunt subapreciate,” a declarat Artemon Apostu-Efremov, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Emma Răducanu are cu un titlu de mare șlem mai puțin decât Simona Halep, însă până în prezent palmaresurile celor două sunt incomparabile. Britanica are un singur trofeu cucerit, pe când constănțeanca are 24 de turnee câștigate.

Fostul antrenor al Simonei Halep evaluează situația Emmei Răducanu, după US Open 2021