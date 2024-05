Din cauza problemelor medicale, operată la tendonul piciorului drept în luna ianuarie 2024, bucureșteanca în vârstă de 35 de ani, care la 4 mai va împlini 36 de ani, nu a mai jucat tenis de aproape doi ani. A fost o recuperare grea pentru Mihaela Buzărnescu, dar acum e aproape de revenirea în circuitul WTA.

Bucureșteanca a anunțat, în luna martie, că va bifa revenirea la US Open 2024, al patrulea turneu de Grand Slam al anului, care va debuta în a doua parte a lunii august, însă se pare că se simte bine și are șanse să revină chiar mai repede!

Mihaela Buzărnescu, șanse importante să își anunțe prezența la Wimbledon!

Din informațiile Sport.ro, Mihaela Buzărnescu poate reveni pe teren în meciurile oficiale puțin mai devreme, putând bifa și prezența în calificările de la Wimbledon, turneu care ia startul la începutul lunii iulie. Ea ar putea să își anunțe prezența și la câteva competiții ITF înaintea Marelui Șlem din Marea Britanie, pentru a fi la un nivel cât mai bun la prestigiosul turneu.

Buzărnescu are în palmares un titlu WTA, cucerit la San Jose, în 2018. A câștigat inclusiv două turnee WTA în proba de dublu: la Strasbourg (2018), alături de Raluca Olaru și la Budapesta (2021), împreună cu Fanny Stollar.

Fost număr 20 WTA, poziție ocupată în vara anului 2018, sportiva din București a fost supusă la două operații la tendonul piciorului stâng, după ce prima intervenție nu a reușit.

Tenismena din România a ocupat locul 20 WTA în urmă cu patru ani, însă o accidentare teribilă suferită la Montreal, într-un meci cu Elina Svitolina, i-a afectat serios ascensiunea. Mihaela a dat în judecată WTA pentru accidentarea care a pus capăt celei mai bune perioade a sa din carieră.

Mihaela Buzărnescu, lanț interminabil de accidentări

Lanțul interminabil de accidentări i-a provocat o cădere uriașă în clasamentul mondial, iar acum sportiva încearcă să revină pe teren în meciurile oficiale, dar și să arate un nivel cât mai bun. Ea poate bifa și Wimbledon 2024 așadar, să meargă în calificările turneului de Mare Șlem.

”(...) dacă totul e ok, o să-mi folosesc clasamentul înghețat și o să joc la US Open, deci în America.

A fost o perioadă foarte grea și neagră pentru mine. Am stat închisă în casă cu săptămânile, îmi era foarte greu să trec peste această accidentare. Acum două luni am ajuns la o operație destul de complicată. Mă așteptam să primesc mai multă susținere din partea tenisului românesc și am fost puțin dezamăgită. M-am simțit dată uitării.

Să vedem cum o să evoluez și vom vedea finalul carierei mele după ce voi reveni din accidentare, asta e clar”, spunea Mihaela Buzărnescu în martie 2024.