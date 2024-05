Marius Șumudică s-a întâlnit cu Dan Șucu, dar nu este singurul antrenor de care s-au interesat giuleștenii: ”Am primit semnale!”

În acest context, Dan Șucu a început deja căutările pentru un nou antrenor, iar patronul giuleștenilor s-a întâlnit cu Marius Șumudică, antrenor de care a fost surprins plăcut.

Daniel Pancu: ”Am primit semnale că sunt dorit la Rapid!”

Daniel Pancu a dezvăluit că a primit anumite semnale din partea celor de la Rapid că ar fi dorit pe banca tehnică a formației din Giulești. Cu toate acestea, fostul fotbalist a transmis că a fost nevoit să îi refuze pe alb-vișinii pentru că nu deține încă Licența Pro.

”Eu nu pot fi antrenorul Rapidului. Sunt doar la cursurile pentru obținerea Licenței Pro. De unde știți că nu s-a discutat în alte cercuri? Am primit semnale, vă spun, dar cum am răspuns și atunci, e aceeași situație. Discuția durează cinci secunde, nici nu are rost să o începem.

Înainte erau derogări. Erai înscris la cursurile pentru obținerea Licenței Pro, aveai derogare și puteai antrena oriunde. Lucrul ăsta nu se mai poate întâmpla în momentul de față. Nu putem antrena decât la Liga 2 sau la echipele naționale de tineret.

Motivul pentru care am spus ’nu’ a fost legat de licență. Nu se mai poate, au mai fost cazuri. Burcă, Croitoru au avut oferte din Liga 1 și nu au mers din cauza asta”, a spus Daniel Pancu la Digi Sport.

Ce a spus Marius Șumudică despre întâlnirea cu Dan Șucu

Marius Șumudică s-a declarat încântat după întrevederea cu Dan Șucu, însă nu a dat și alte detalii în legătură cu posibilitatea de a ajunge pe banca Rapidului.

”E adevărat, m-am văzut cu domnul Șucu. A fost o întâlnire pozitivă! Nu pot și nici nu vreau să intru în amănunte, respect faptul că domnul Șucu a dorit să mă cunoască personal. Dacă vreți alte detalii, vă rog să discutați cu domnia sa…

Pot să vă spun doar atât, a fost o oră și jumătate extrem de plăcută, în care am discutat cu un om care nu dorește decât binele Rapidului. Nu se gândește decât la binele Rapidului, cum să formeze un club la standarde occidentale, la standarde europene pentru fanii din Giulești!

Bineînțeles, este de notorietate, nu mai trebuie să repet asta, Rapidul este forever în sufletul meu… Le doresc multă baftă și lui Lobonț, și echipei, să câștige cu CFR-ul și să spere în continuare la Europa. Vedem zilele următoare dacă se va și concretiza ceva, cel mai bine ar fi să discutați cu patronul echipei, cu domnul Șucu”, a spus Marius Șumudică, potrivit Fanatik.