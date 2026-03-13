FCSB a ratat play-off-ul pentru prima oară în istoria echipei, iar Elias Charalambous și Mihai Pinitilii au plecat de la echipa campioană.

Mirel Rădoi a revenit pe banca FCSB-ului pentru a-l ajuta pe nașul său Gigi Becali să nu rateze calificarea în preliminariile Conference League.

Mihai Teja, sincer în legătură cu practicile lui Gigi Becali la FCSB

Teja a fost antrenorul roș-albaștrilor pentru jumătate de an, între finalul lui decembrie 2018 și finalul lunii iunie 2019.

Proaspăt rămas fără echipă după despărțirea de Metaloglobus, Mihai Teja a dezvăluit cum se implica patronul lui FCSB la echipă.

Tehnicianul a spus inițial că Gigi Becali nu se implica direct, dorindu-și doar să aibă o discuție cu Mihai Teja la începutul fiecărei săptămâni.

„(n.r. Gigi Becali se băga? Făcea echipa? Schimba jucătorii?) Nu! Când am vorbit cu domnul Becali mi-a spus de la început: 'Uite, vreau tot timpul să avem o discuție la începutul săptămânii, că să am și eu ideile mele, să-mi spui și mie ce se întâmplă, cam cum gândești, cum vezi'.”, a spus Mihai Teja, conform GSP.ro.

Totuși, fostul antrenor de la FCSB a dezvăluit că a existat o discuție cu latifundiarul din Pipera, în care acesta i-a cerut să schimbe poziția a doi jucători.

Teja a dezvăluit că Gigi Becali chiar i-a cerut ca Olimpiu Moruțan, care la acel moment avea 19 ani, să joace mai mult, pentru a putea fi vândut pentru o sumă cât mai mare ulterior.

„Am avut odată o discuție cu domnul Becali despre Moruțan și Florinel Coman. La un moment dat mi-a spus că să joace Moruțan în stânga.

Și i-am spus că sunt doi jucători tineri cu mare calitate, cu mare valoare, numai că Florinel Coman e postul lui acolo, e poziția lui și dă mult mai mare randament acolo. Am vorbit despre lucrul acesta, după care Moruțan n-a jucat foarte bine în poziția aceea, a intrat Florinel Coman, a dat vreo două goluri și a fost de acord în privința aceea.

Într-adevăr am mai discutam de posibilitatea în care Moruțan atunci era foarte tânăr și jucător talentat. Să joace mai mult sau lucruri din acestea pentru viitorul echipei, pentru business, să se vândă mai departe. Deci cam aceasta a fost colaborarea cu domnul Becali. Într-adevăr au fost anumite meciuri când nu-i plăcea un jucător.”, a declarat fostul antrenor de la FCSB.

Mihai Teja le-a antrenat de-a lungul carierei pe Pandurii Târgu Jiu, Gaz Metan Mediaș, FCSB, Poli Iași, FC Voluntari, FC Botoașni, Vejle BK și Metaloglobus.