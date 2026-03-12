Celta Vigo - Lyon în Europa League (22:00). Echipele probabile + trece formația lui Ionuț Radu și de Lyon? Analiza și pronosticul lui Dan Chilom

Celta Vigo - Lyon în Europa League (22:00). Echipele probabile + trece formația lui Ionuț Radu și de Lyon? Analiza și pronosticul lui Dan Chilom Europa League
de Dan Chilom

Putem spune că Celta Vigo a revenit cu brio în fotbalul european după parcursul bun de anul acesta, iar aici un mare merit îl are și portarul naționalei noastre, Ionuț Radu, care a avut evoluții foarte bune pentru echipa iberică.

Celta Vigo - Lyon în Europa League (22:00). Echipele probabile + trece formația lui Ionuț Radu și de Lyon? Analiza și pronosticul lui Dan Chilom

Olympique Lyon este următorul hop pentru Celta, formație care a câștigat grupa de Europa League terminând pe primul loc, ocupă poziția a patra în Ligue 1, dar în ultimele 4 meciuri nu a reușit să facă decât un egal, pe propriul teren, în campionat, contra celor de la Paris FC, 1-1, și a fost și eliminată și din Cupa Franței de către Lens. 

Celta a trecut de PAOK-ul lui Răzvan Lucescu în play-off-ul UEL, cu un scor general de 3-1. În La Liga, Celta este pe poziția a 6a, poziție care duce în Conference League. 

Celta Vigo - Lyon | Echipe probabile

Celta: Radu; Rodriguez, Starfelt, Alonso, Carreira; Vecino; Aspas, Moriba; Rueda, Iglesias, Swedberg

Lyon: Greif; Mata, Niakhate, Hateboer; Tagliafico, Tessmann, Nartey, Abner; Karabec, Tolisso; Yaremchuk

Celta este favorita caselor de pariuri la victorie în partida de azi, cu o cotă de 2.05

Lyon are 3.75 pentru un succes

Egalul - 3.40

Celta merge mai departe - 1.90

Lyon merge mai departe - 1.80

Celta Vigo - Lyon

În 2023, cele două grupări s-au întâlnit într-un meci amical, iar Celta a câștigat cu 1-0. 

Giraldez Claudio și Daniele Fonseca, cei doi tehnicieni de azi, nu s-au confruntat niciodată într-o partida oficială. 

4 victorii au gazdele de azi în Europa pe Balaidos 

Partida va fi condusă la centru de Eric Lambrechts din Belgia, arbitru care acordă în medie 4,07 cartonașe galbene și 0,22 roșii.

Sugestia Sport.ro: 

Celta Vigo - 1 solist

