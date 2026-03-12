Putem spune că Celta Vigo a revenit cu brio în fotbalul european după parcursul bun de anul acesta, iar aici un mare merit îl are și portarul naționalei noastre, Ionuț Radu, care a avut evoluții foarte bune pentru echipa iberică.

Celta Vigo - Lyon în Europa League (22:00). Echipele probabile + trece formația lui Ionuț Radu și de Lyon? Analiza și pronosticul lui Dan Chilom

Olympique Lyon este următorul hop pentru Celta, formație care a câștigat grupa de Europa League terminând pe primul loc, ocupă poziția a patra în Ligue 1, dar în ultimele 4 meciuri nu a reușit să facă decât un egal, pe propriul teren, în campionat, contra celor de la Paris FC, 1-1, și a fost și eliminată și din Cupa Franței de către Lens.

Celta a trecut de PAOK-ul lui Răzvan Lucescu în play-off-ul UEL, cu un scor general de 3-1. În La Liga, Celta este pe poziția a 6a, poziție care duce în Conference League.