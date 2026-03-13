Sezonul regulat al ediției curente a Superligii a adus modificări majore în peisajul primei ligi.

Formații cu pretenții precum FCSB și Farul Constanța au ratat prezența în primele șase clasate, în timp ce FC Argeș, echipă nou-promovată, a reușit o calificare nesperată. Totodată, CFR Cluj a avut un parcurs atipic. Aflați abia pe poziția a 13-a după primele 15 etape, cu doar 13 puncte acumulate, ardelenii au înregistrat o serie de 11 victorii consecutive odată cu instalarea lui Daniel Pancu pe banca tehnică, asigurându-și locul în faza finală a campionatului.

Calculele din play-off

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a evaluat joi forța echipelor calificate în play-off, punând accent pe situația formațiilor din Ardeal, dar și pe stabilitatea celor de la Universitatea Craiova.

„Dacă rămâne Craiova favorită la titlul Superligii? Da, au şi echipă bună. Au şi o linişte prin aducerea antrenorului ăsta (n.r. – Filipe Coelho), care e liniştit, am înţeles. Şi Rapidul are şanse mari, să ştii. Dar cele mai mari şanse le-ar avea una dintre echipele din Cluj… Una din Cluj.

Înţelegeţi voi ce vreau să spun. Dacă ar fi căzut la înţelegere, ieșea. Gândeşte-te... Aveai asigurate 12 puncte. Eşti campioană în joc de glezne. Dar, ca valoare, Craiova stă bine. Ca valoare de lot, da, şi una dintre CFR şi U Cluj. Rapidul a avut rezultate mult mai mari faţă de valoarea lotului, rezultate excepţionale”, a transmis Dumitru Dragomir, potrivit Orangesport.

Partea a doua a sezonului debutează astăzi cu meciurile UTA Arad - FC Hermannstadt, în play-out, și Universitatea Craiova - FC Argeș, în play-off.