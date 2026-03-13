Mircea Rednic (63 de ani), tehnician aflat în prezent liber de contract, a subliniat dificultățile ofensive ale echipei pregătite de Zeljko Kopic. Fostul jucător și antrenor din Ștefan cel Mare reproșează oficialilor întârzierea cu care au transferat un vârf de careu. George Pușcaș a semnat cu echipa la finalul lunii februarie, dar are restanțe la capitolul pregătire fizică.

„Nu vreau să fac o analiză. Primul obiectiv a fost îndeplinit, Dinamo a intrat în play-off al doilea an consecutiv. E clar că ultimele meciuri nu au ieșit așa cum și-au dorit cei de acolo. Au și o scuză, pentru că au lipsit unii jucători importanți. Marea problemă este lipsa unui atacant. Chiar nu înțeleg de unde atâta încăpățânare din partea celor din club...

Trebuie să-ți dai seama când echipa asta are posesie foarte bună, e clar că nu sunt soluții pentru atac și plimbă mingea în spate, în lateral. Jucătorii care sunt în față nu sunt atacanți adevărați. Nici Karamoko nu-i un număr 9 veritabil. Asta este observația mea personală. Nu vreau să ia nimeni ca fiind ceva negativ. Golurile sunt marcate mai mult de mijlocași, de fundași. Păcat, ar fi trebuit făcut un sacrificiu pentru că ești acolo sus.

Dinamo e bine organizată acum, a venit și Pușcaș, dar nu știm în ce situație este. Poate să ajute. Vedem ce o să fie. Dinamo are un antrenor care a demonstrat că are feeling, care în momentele grele a făcut rezultate”, a transmis Mircea Rednic pentru Digisport.

Cifre slabe pentru atacul alb-roșu

Statisticile atacanților utilizați în acest campionat arată clar lipsa de eficacitate a ofensivei dinamoviste.

Mamadou Karamoko: 23 de meciuri, 6 goluri, o pasă decisivă;

23 de meciuri, 6 goluri, o pasă decisivă; Alexandru Pop: 26 de meciuri, 3 goluri, o pasă decisivă;

26 de meciuri, 3 goluri, o pasă decisivă; Stipe Perica: 16 meciuri, 2 goluri, 2 pase decisive (plecat în pauza de iarnă);

16 meciuri, 2 goluri, 2 pase decisive (plecat în pauza de iarnă); George Pușcaș: fără meci jucat până în prezent.

Dinamo abordează play-off-ul de pe locul 5, cu 26 de puncte. Mâine seară, 14 martie, de la ora 21:00, formația antrenată de Zeljko Kopic va disputa pe teren propriu derby-ul cu Rapid.