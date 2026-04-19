În fața a peste 23.000 de spectatori, Asad Al Hamlawi a fost cel care a marcat unicul gol la partidei în primele minute din repriza secundă, astfel că a adus trei puncte mari pentru Universitatea Craiova, care o egalează pe Universitatea Cluj în fruntea clasamentului.

Craiova egalează liderul U Cluj! Nebunie în lupta pentru titlu și Europa

Oltenii ajung la 39 de puncte și distanța față de locul trei este acum de cinci puncte, după primele cinci etape din play-off. CFR Cluj ocupă prima treaptă a podiumului, cu 34 de puncte, după victoria cu 1-0 în fața celor de la FC Argeș.

Dinamo a învins și ea, scor 2-1 în meciul cu liderul Universitatea Cluj. A fost prima victorie a ”câinilor” în play-off și reprezintă o gură mare de aer pentru echipa lui Zeljko Kopic, deoarece ”roș-albii” au reintrat în cursa pentru locurile de cupe europene.

Este o luptă încinsă și pentru locurile care asigură prezența în Europa, dar și la barajul pentru Conference League. Echipele aflate pe locurile 3-6 rămân în cursă și sunt despărțite de doar patru puncte.

Programul etapei #6 din play-off și play-out:

Vineri, 24 aprilie

Ora 17.30 FC Hermannstadt – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Ora 20.30 FCSB – Petrolul Ploieşti

Sâmbătă, 25 aprilie

Ora 15.00 FC Botoşani – Oţelul Galaţi

Ora 20.30 CFR 1907 Cluj - Universitatea Cluj

Duminică, 26 aprilie

Ora 14.00 UTA Arad – Farul Constanţa

Ora 21.00 Dinamo – FC Rapid

Luni, 27 aprilie

Ora 17.30 FC Metaloglobus Bucureşti – Unirea Slobozia

Ora 20.30 FC Argeş - Universitatea Craiova

Cum arată clasamentul după Universitatea Craiova - Rapid: