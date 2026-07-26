Acum că s-a încheiat Cupa Mondială, jucătorii revin treptat la antrenamentele cu echipele lor de club. Totuşi, în cazul lui Romelu Lukaku, situaţia nu este încă pe deplin clară: va continua la Napoli sau trebuie să-şi găsească o nouă echipă?

"Diavolul roşu" ar putea rămâne alături de compatriotul său Kevin De Bruyne, însă agentul său, Federico Pastorello, pune o condiţie.

”Romelu nu este genul care să rămână acolo unde nu este dorit”

Într-o declaraţie pentru Sky Sport Italia, Pastorello a fost foarte categoric. "Poate Lukaku să joace un rol secundar la Napoli? Bineînţeles că nu", a afirmat el tranşant. "Este un jucător extraordinar şi a demonstrat-o deja, este unul dintre cei mai prolifici atacanţi din lume. Cu greu am putea accepta o astfel de situaţie."

Dacă există vreo incertitudine în privinţa atacantului titular, aceasta se datorează faptului că Lukaku a ratat o mare parte a sezonului din cauza accidentărilor, evoluând doar 64 de minute pentru echipa sa de club. Napoli a trebuit să se bazeze pe Rasmus Hojlund, care a îndeplinit foarte bine acest rol, reuşind 16 goluri şi 9 pase decisive în 44 de meciuri.

"Sigur, la început poate exista o ierarhie, dar, în cele din urmă, terenul decide", a continuat Pastorello. "Romelu nu este genul care să rămână acolo unde nu este dorit. Vom încerca să vedem dacă există o soluţie. Sincer, îmi vine greu să mi-l imaginez pe Romelu în rolul de rezervă."

La Napoli, directorul sportiv Giovanni Manna aşteaptă revenirea întregului lot din vacanţă pentru a evalua situaţia, mai ales având în vedere că antrenorul nu mai este Antonio Conte, ci Massimiliano Allegri. Lukaku mai are un an de contract cu gruparea napoletană, scrie Agerpres.

Lukaku a marcat trei goluri, din postura de rezervă, la Cupa Mondială 2026, unde Belgia a fost învinsă greu în sferturi de finală de Spania, viitoarea câştigătoare a competiţiei (1-2).