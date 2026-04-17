FC Argeș - CFR Cluj, ora 20:30, LIVE TEXT

Piteștenii sunt pe locul cinci, cu 30 de puncte, la un singur punct distanță de CFR Cluj, care este următoarea clasată după patru etape din play-off. Un eventual succes al piteștenilor ar muta presiunea în curtea Rapidului, în contextul în care giuleștenii se vor deplasa la Craiova, unde sunt obligați să câștige pentru a păstra contactul cu zona de Europa.

De partea cealaltă, CFR Cluj este și ea implicată în cursa pentru locurile de cupe europene. Daniel Pancu are, însă, alte ambiții: încă mai crede că echipa sa poate să câștige titlul, chiar dacă diferența față de liderul U Cluj este de opt puncte.

„Este posibil să fiu în continuare singurul nebun din clubul acesta care se mai gândeşte la campionat. Cam aşa simt eu, dar nu e terminat nimic, însă fără victorie mâine, să marcăm un gol şi dacă se poate să nu luăm gol, să abordăm returul acesta de play-off cu mai multă încredere şi să avem parte din nou de o serie de rezultate foarte bune”, a spus antrenorul lui CFR Cluj.

Opt victorii, patru remize și cinci înfrângeri este palmaresul înregistrat de argeșeni în campionatul curent pe teren propriu. Clujenii au câștigat șase dintre cele 17 deplasări din ediția în curs, iar de alte cinci ori au terminat la egalitate.

Ardelenii au înscris cel puțin un gol în 15 dintre precedentele 16 etape. 17 partide fără gol încasat au strâns piteștenii în ediția actuală, cele mai multe dintre toate competitoarele.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 32 de ori, de nouă ori s-au impus piteștenii, de 18 ori au câștigat ardelenii, iar alte cinci partide s-au terminat la egalitate.