Oltenii au transformat stadionul din Bănie într-o adevărată fortăreață în actuala stagiune. Cu 12 succese obținute acasă, dintre care șapte la o diferență de minimum două goluri, gazdele de duminică domină clasamentul la acest capitol. De partea cealaltă, giuleștenii se prezintă la meci cu un palmares solid pe teren străin, reușind să câștige opt din cele 16 deplasări și bifând alte patru remize.

Punctul forte al oltenilor: sprijinul masiv din tribune

Meciul se va disputa într-o atmosferă incendiară. Trupa din Bănie este lider în Superliga la media de spectatori la partidele de pe teren propriu, atrăgând aproximativ 14.450 de fani la fiecare joc.

Din 2021, de la revenirea giuleștenilor pe prima scenă, cele două rivale s-au înfruntat de 16 ori. Bilanțul este favorabil alb-albaștrilor, care și-au adjudecat șapte victorii, în timp ce bucureștenii au bifat patru succese, restul de cinci dueluri încheindu-se la egalitate. Ultima întâlnire directă, desfășurată pe 8 martie 2026, s-a terminat nedecis, scor 1-1, golurile fiind semnate de Alexandru Dobre și Nicușor Bancu.

Universitatea Craiova – FC Rapid, duminică, 19 aprilie – ora 21:00

Disputa de duminică seară ar putea reprezenta un moment special pentru Răzvan Onea, fundașul oaspeților fiind la un singur pas de a bifa prezența cu numărul 150 în campionatul intern, dacă va fi trimis pe teren.

De reamintit Constantin Gâlcă, tehnicianul care a pregătit gruparea olteană în sezoanele 2023-2024 și 2024-2025, a strâns pe banca tehnică a oltenilor 35 de meciuri în toate competițiile, obținând 16 victorii și 11 remize, suferind doar opt eșecuri.