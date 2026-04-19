Oltenii au șansa de a egala liderul Universitatea Cluj în cazul unui succes, iar entuziasmul fanilor a revenit odată cu reintrarea în cursa pentru titlu. Suporterii au venit într-un număr impresionant pe ”Oblemenco” pentru a-și susține favoriții.

Cifra oficială: 23.234 de suporteri pe Universitatea Craiova - Rapid

Potrivit cifrelor oficiale, la partida dintre Universitatea Craiova și Rapid sunt prezenți 23.234 de suporteri, dintre care 635 sunt rapidiști.

Astfel, în topul asistențelor din acest sezon, meciul din Bănie va urca pe locul opt, peste meciul dintre Dinamo și FCSB, la care au fost prezenți 23.215 suporteri.

Recordul este deținut de meciul dintre Dinamo și Rapid (0-2), primul dintre cele două din acest sezon, la care au asistat 34.700 de suporteri pe Arena Națională.

Topul asistențelor din acest sezon de Superliga:

Dinamo - Rapid (0-2) - 34.700 suporteri

FCSB - Rapid (2-1) - 30.903 suporteri

FCSB - Dinamo (0-0) - 28.510 suporteri

Rapid - FCSB (2-0) - 26.871 suporteri

Universitatea Craiova - FCSB (1-0) - 25.026 suporteri

12 victorii au reușit oltenii în acest sezon pe teren propriu, cele mai multe dintre toate competitoarele, șapte dintre ele fiind la cel puțin două goluri diferență.

Giuleștenii au câștigat opt dintre cele 16 deplasări din ediția în curs, iar de alte patru ori au terminat la egalitate.

De la revenirea Rapidului în principala întrecere internă din 2021, cele două echipe s-au mai întâlnit pe prima scenă de 16 ori, craiovenii s-au impus de șapte ori, bucureştenii au câştigat patru jocuri, iar alte cinci partide s-au terminat la egalitate.