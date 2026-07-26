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Selecţionata României a fost surclasată de Ungaria cu scorul de 22-4 (3-1, 5-1, 9-1, 5-1), sâmbătă, la Campionatul Mondial Under-16 de polo pe apă feminin de la Zagreb.

Golurile tricolorelor au fost marcate de Vivien Ridzyk, Nicole Georgescu, Sara Dumitru şi Sara Pascu.

Pentru învingătoare au înscris Mandula Mihok (6 goluri), Zsofia Renata Kokany (3), Brigitta Nagy (3), Reka Tordai (3), Doniz Domsodi (2), Eniko Nagy (1), Boglarka Agner (1), Zsofia Terez Antal (1), Dorka Petra Kerekes (1), Annamari Schlapp-Molnar (1), conform Agerpres.

România va juca în continuare cu Serbia (26 iulie), Statele Unite (27 iulie) şi Ucraina (28 iulie).

Reacția Federației Române de Polo

”🇷🇴 România a cedat în fața Ungariei în primul meci de la Campionatul Mondial U16 de la Zagreb, cu scorul de 4 - 22.

Tinerele noastre sportive au avut două reprize în care au rămas aproape de adversare și au demonstrat că pot lupta de la egal la egal cu una dintre cele mai puternice națiuni din polo-ul mondial. Experiența și eficiența echipei Ungariei și-au spus însă cuvântul în partea a doua a jocului.

Marcatoarele României:

* Vivien Ridzyk – 1 gol

* Nicole Georgescu – 1 gol

* Sara Dumitru – 1 gol

* Sara Pascu – 1 gol

Campionatul este însă abia la început, iar fiecare meci reprezintă o nouă oportunitate de a crește, de a acumula experiență și de a demonstra valoarea acestei generații.

📅 Următoarele meciuri ale României (orele României):

* 26 iulie, ora 21:35 – România 🇷🇴 vs. Serbia 🇷🇸

* 27 iulie, ora 21:30 – România 🇷🇴 vs. Statele Unite ale Americii 🇺🇸

* 28 iulie, ora 18:35 – România 🇷🇴 vs. Ucraina 🇺🇦

Toate partidele echipei naționale pot fi urmărite în direct pe canalul de YouTube al World Aquatics:

https://www.youtube.com/@WorldAquatics

Capul sus, fetelor! Sunteți la începutul unui drum important și purtați cu mândrie tricolorul la cea mai importantă competiție a categoriei voastre de vârstă. Suntem alături de voi și avem încredere că veți lupta pentru fiecare minge până la ultimul fluier.

Hai, România!”, a postat la final Federația Română de Polo.

Foto: Croatia WaterPolo