Universitatea Craiova – Rapid, ultima partidă din turul play-off-ului, s-a desfășurat în fața unor tribune pline. Sport.ro a arătat aici câți spectatori au fost prezenți pe „Ion Oblemenco“, asistența depășind așteptările.
Din păcate, spectacolul din tribune a fost stricat de „autogolul“ urât pe care și-au dat suporterii gazdelor. În loc să fie preocupați de încurajarea favoriților, oltenii au afișat niște bannere cu mesaje xenofobe pentru galeria bucureștenilor.
Iată câteva dintre mesajele afișate în jurul terenului:
*Cum s-or fi simțit ăia de la Messina când s-au căutat prin buzunare?
*Aveți un pigment bizar, ați fost cu toții la solar?
*„Diavoli vișini“ au sosit… drumul tot Șucu l-a plătit?
*Farmecul giuleștilor: după orice meci stabor...
*E adevărat, nu e folclor, rrapid = echipa rromilor
Extrem de grav e că aceste bannere au putut fi afișate, fără ca observatorul partidei să aibă vreo reacție.