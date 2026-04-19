Universitatea Craiova – Rapid, ultima partidă din turul play-off-ului, s-a desfășurat în fața unor tribune pline. Sport.ro a arătat aici câți spectatori au fost prezenți pe „Ion Oblemenco“, asistența depășind așteptările.

Din păcate, spectacolul din tribune a fost stricat de „autogolul“ urât pe care și-au dat suporterii gazdelor. În loc să fie preocupați de încurajarea favoriților, oltenii au afișat niște bannere cu mesaje xenofobe pentru galeria bucureștenilor.

Iată câteva dintre mesajele afișate în jurul terenului:

*Cum s-or fi simțit ăia de la Messina când s-au căutat prin buzunare?

*Aveți un pigment bizar, ați fost cu toții la solar?

*„Diavoli vișini“ au sosit… drumul tot Șucu l-a plătit?

*Farmecul giuleștilor: după orice meci stabor...

*E adevărat, nu e folclor, rrapid = echipa rromilor

Extrem de grav e că aceste bannere au putut fi afișate, fără ca observatorul partidei să aibă vreo reacție.