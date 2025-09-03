Campionatul nostru s-a ales cu două „epave“, în acest sezon. Sport.ro a arătat aici că, de un deceniu, n-am mai avut două echipe atât de slabe, în Superliga noastră.

În cazul celor de la Csikszereda, situația actuală poate fi pusă și pe seama unei strategii greșite. Pentru că, imediat după obținerea promovării, clubul din Miercurea Ciuc a anunțat că la echipă vor ajunge mai mulți fotbaliști maghiari.

Zoltan Szondy, președintele celor de la Csikszereda, a mărturisit că e fericit după promovare, dar că o să fie și mai fericit atunci când unul dintre jucătorii crescuți de academia de fotbal a Ținutului Secuiesc va ajunge în naționala Ungariei! Încă de atunci, existau înțelegeri cu anumite echipe maghiare, în ceea ce privește venirile unor fotbaliști, sub comanda lui Robert Ilyeș, pentru noul sezon.

Csikszereda continuă strategia: acord cu campioana Ungariei, Ferencvaros

Acum, când Superliga României a luat pauză pentru partidele echipelor naționale, Csikszereda are la dispoziție câteva zile pentru a pregăti următorul duel oficial. Antrenorul Robert Ilyeș și conducerea vor încerca să regleze situația, iar schimbările din lot continuă!

Tot către jucători din Ungaria se orientează Csikszereda, pentru că situația este una complicată. Conducerea credea că jucătorii veniți vor crește valoarea echipei și că ciucanii vor avea rezultate mai bune decât cele înregistrate până în momentul de față.

Au fost și sunt discuții pentru alte câteva achiziții, în acest moment, Csikszereda dorind să găsească soluția pentru ieșirea din criză. Mai ales că, în sezonul trecut din Liga a 2-a, Csikszereda era o „nucă tare“, o echipă care cu greu putea fi învinsă.

În presa din Ungaria a apărut informația conform căreia gruparea din Miercurea Ciuc s-a înțeles cu campioana Ungariei, Ferencvaros, pentru împrumutul unui jucător. Conform Nemzeti Sport, Csikszereda s-a înțeles pentru aducerea lui Norbert Kajan, fundaș dreapta în vârstă de 20 de ani, cotat la 200.000 de euro de transfermarkt.

Norbert Kajan a efectuat vizita medicală pentru Csikszereda

Norbert Kajan a efectuat deja vizita medicală pentru Csikszereda și ar urma să fie prezentat, astăzi. Născut la Budapesta, apărătorul a evoluat până acum pentru echipele ”under” ale Ferencvaros, iar la formația de seniori a făcut pasul în urmă cu un an.

Csikszereda are un meci în minus după ce a amânat partida cu CFR Cluj din etapa a 5-a. Chiar și așa, ciucanii au doar două puncte în șapte confruntări și se situează pe penultima poziție, cu un punct peste ultima clasată, Metaloglobus București.

