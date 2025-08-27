FC Voluntari - FK Csikszereda 1-8, în play-off-ul Cupei României
Un rezultat de-a dreptul șocant s-a consemnat la Voluntari, acolo unde divizionara secundă a pierdut pe teren propriu contra lui FK Csikszereda cu un neverosimil 1-8!
Miercuri se dispută cele mai multe meciuri din play-off-ul Cupei României, ultima fază înainte de grupe.
Deși are un start foarte bun de sezon în Liga 2 - 10 puncte în primele 4 etape - FC Voluntari s-a făcut de râs în Cupa României. Florin Pîrvu a decis să schimbe întreaga echipă față de ultimul joc de campionat, iar rezervele au dezamăgit teribil.
Nou-promovata Csikszereda, care a strâns un singur punct în șase etape din Superliga, a condus cu 4-0 la pauză după golurile lui Dolny (7'), Eppel (13', 37') și Ferenczi (29'). În actul secund, oaspeții au marcat de alte patru ori: Eppel (69', 86', 89') și Anderson Ceara (72' - penalty).
Marți, UTA Arad a învins Steaua, scor 2-0, și s-a calificat în grupele Cupei României. Joi, de la 17:00, este programat ultimul joc din play-off: Corvinul Hunedoara - Farul Constanța.
Din faza grupelor vor participa și primele 8 clasate din sezonul trecut al Superligii.
