Un rezultat de-a dreptul șocant s-a consemnat la Voluntari, acolo unde divizionara secundă a pierdut pe teren propriu contra lui FK Csikszereda cu un neverosimil 1-8!

Deși are un start foarte bun de sezon în Liga 2 - 10 puncte în primele 4 etape - FC Voluntari s-a făcut de râs în Cupa României. Florin Pîrvu a decis să schimbe întreaga echipă față de ultimul joc de campionat, iar rezervele au dezamăgit teribil.



Nou-promovata Csikszereda, care a strâns un singur punct în șase etape din Superliga, a condus cu 4-0 la pauză după golurile lui Dolny (7'), Eppel (13', 37') și Ferenczi (29'). În actul secund, oaspeții au marcat de alte patru ori: Eppel (69', 86', 89') și Anderson Ceara (72' - penalty).

