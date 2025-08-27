GALERIE FOTO Rezultat șocant în Cupa României, la Voluntari - Csikszereda! Știm aproape toate echipele calificate în grupe

Rezultat șocant &icirc;n Cupa Rom&acirc;niei, la Voluntari - Csikszereda! Știm aproape toate echipele calificate &icirc;n grupe Cupa Romaniei
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Miercuri se dispută cele mai multe meciuri din play-off-ul Cupei României, ultima fază înainte de grupe.

TAGS:
FK CsikszeredaCupa Romanieifc voluntariplay-off cupa romaniei
Din articol

FC Voluntari - FK Csikszereda 1-8, în play-off-ul Cupei României

Un rezultat de-a dreptul șocant s-a consemnat la Voluntari, acolo unde divizionara secundă a pierdut pe teren propriu contra lui FK Csikszereda cu un neverosimil 1-8!

  • Fc voluntari fk csikszereda miercurea ciuc cupa romaniei betano 27082025 2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Deși are un start foarte bun de sezon în Liga 2 - 10 puncte în primele 4 etape - FC Voluntari s-a făcut de râs în Cupa României. Florin Pîrvu a decis să schimbe întreaga echipă față de ultimul joc de campionat, iar rezervele au dezamăgit teribil.

Nou-promovata Csikszereda, care a strâns un singur punct în șase etape din Superliga, a condus cu 4-0 la pauză după golurile lui Dolny (7'), Eppel (13', 37') și Ferenczi (29'). În actul secund, oaspeții au marcat de alte patru ori: Eppel (69', 86', 89') și Anderson Ceara (72' - penalty).

  • Márton Eppel (33 de ani), atacantul lui Csikszereda care a înscris 5 goluri, a sosit în această vară la echipa din Superliga, după ce în sezonul trecut evoluase în Ungaria, la Nyíregyháza. Vârful născut în Budapesta nu are însă niciun gol în Superliga după 4 meciuri jucate.

Rezultatele de miercuri din play-off-ul Cupei României

  • Agricola Borcea - FC Argeș 0-1 
  • CSO Băicoi - Gloria Bistrița 2-3 
  • Câmpulung Muscel - Metaloglobus 0-2 
  • CSC Dumbrăvița - FC Bihor 2-1
  • CSM Olimpia Satu Mare - CSM Slatina 0-3
  • Vulturii Fărcășești - Concordia Chiajna 0-3
  • FC Voluntari - FK Csikszereda 1-8
  • Metalul Buzău - Ceahlăul Piatra Neamț 4-0 
  • Șoimii Gura Humorului - Sepsi OSK 0-2
  • Sporting Liești - CS Afumați 2-1
  • Unirea Alba Iulia - FC Botoșani 0-1
  • Politehnica Timișoara - CS Dinamo (1-1, 2-3 d.p.)
  • Sănătatea Cluj - Unirea Slobozia (1-1, 6-5 d.l.d.))
  • ÎN DESFĂȘURARE: Poli Iași - Petrolul Ploiești (0-1, la pauză)

Marți, UTA Arad a învins Steaua, scor 2-0, și s-a calificat în grupele Cupei României. Joi, de la 17:00, este programat ultimul joc din play-off: Corvinul Hunedoara - Farul Constanța.

Din faza grupelor vor participa și primele 8 clasate din sezonul trecut al Superligii.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un nepalez care livra mâncare a fost lovit cu pumnul în față de un necunoscut, în București. Agresorul a fost reținut. VIDEO
Un nepalez care livra m&acirc;ncare a fost lovit cu pumnul &icirc;n față de un necunoscut, &icirc;n București. Agresorul a fost reținut. VIDEO
ULTIMELE STIRI
Echipa lui Miriuță, de liga a 3-a, rezultat-bombă &icirc;n cupă: calificare eroică, la penalty-uri!
Echipa lui Miriuță, de liga a 3-a, rezultat-bombă în cupă: calificare eroică, la penalty-uri!
Sfat pentru Ianis Hagi direct din Giulești: Mister G&acirc;lcă &icirc;l poate face să joace foarte bine!
Sfat pentru Ianis Hagi direct din Giulești: "Mister Gâlcă îl poate face să joace foarte bine!"
Inepuizabilul Bora Milutinovic: cum arată la 80 de ani o legendă vie a fotbalului
Inepuizabilul Bora Milutinovic: cum arată la 80 de ani o legendă vie a fotbalului
Mario Balotelli, dorit &icirc;n Australia la clubul care a fost un coșmar pentru un fost coleg de la Liverpool
Mario Balotelli, dorit în Australia la clubul care a fost un coșmar pentru un fost coleg de la Liverpool
Reghecampf, pus la zid după primul lui meci la Al-Hilal: verdictul arabilor
Reghecampf, pus la zid după primul lui meci la Al-Hilal: verdictul arabilor
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea &icirc;n piață și ascundea banii: &Icirc;i &icirc;ngropam, să nu mă fure hoții

Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"

Mesaj direct pentru Gigi Becali de la șeful Apărării: Brandul Steaua e al nostru! Contract solid ca să nu se repete povestea

Mesaj direct pentru Gigi Becali de la șeful Apărării: "Brandul Steaua e al nostru! Contract solid ca să nu se repete povestea"

Ce a spus Antonio Conte după debutul excelent &icirc;n Serie A al lui Cristi Chivu

Ce a spus Antonio Conte după debutul excelent în Serie A al lui Cristi Chivu

După Adrian Mazilu, Dinamo mai dă o lovitură!

După Adrian Mazilu, Dinamo mai dă o lovitură!

Surprinzător! UEFA a decis ce suspendare primește Juri Cisotti după ce a luat &rdquo;roșu&rdquo; &icirc;n prima manșă cu Aberdeen

Surprinzător! UEFA a decis ce suspendare primește Juri Cisotti după ce a luat ”roșu” în prima manșă cu Aberdeen

Louis Munteanu, de domeniul trecutului! CFR negociază cu un atacant de 8 milioane de euro, golgheter &icirc;n Italia

Louis Munteanu, de domeniul trecutului! CFR negociază cu un atacant de 8 milioane de euro, golgheter în Italia

CITESTE SI
Nu a trecut valul de scumpiri la curent. ANRE a aprobat &icirc;ncă o majorare, la o companie de stat. Apar &icirc;nsă și ofertele bune

stirileprotv Nu a trecut valul de scumpiri la curent. ANRE a aprobat încă o majorare, la o companie de stat. Apar însă și ofertele bune

&bdquo;C&acirc;t s-a &icirc;ngrășat!&rdquo;. Shakira, pusă la zid de fani după ce a apărut &icirc;n costum de baie

protv „Cât s-a îngrășat!”. Shakira, pusă la zid de fani după ce a apărut în costum de baie

Un asiatic care livra m&acirc;ncare a fost lovit cu pumnul &icirc;n față de un necunoscut, &icirc;n București. Agresorul a fost arestat. VIDEO

stirileprotv Un asiatic care livra mâncare a fost lovit cu pumnul în față de un necunoscut, în București. Agresorul a fost arestat. VIDEO

Ministerul Educației anunță o schimbare &icirc;n școli, cu două săptăm&acirc;ni &icirc;nainte de &icirc;nceperea noului an. Se reorganizează clasele

stirileprotv Ministerul Educației anunță o schimbare în școli, cu două săptămâni înainte de începerea noului an. Se reorganizează clasele

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!