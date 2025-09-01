Cele două echipe își dau întâlnire în etapa cu numărul opt din sezonul regulat al SuperLigii României. Partida va avea loc la Miercurea Ciuc pe Stadionul Municipal.



Partida va fi arbitrată de George Căman. Vasile Marinescu și Ionuț Bobe vor fi tușierii, în timp ce la VAR a fost delegat Sorin Costreie. El va fi ajutat de asistentul Claudiu Marcu. Arbitrul de rezervă al partidei este Iuliana Demetrescu, în timp ce Irina Mirt va fi observatorul meciului.



Csikszereda - Oțelul Galați, LIVE TEXT de la 18:00 | Gazdele, fără victorie în noul sezon



Csikszereda are un meci în minus după ce a amânat partida cu CFR Cluj din etapa a cincea. Chiar și așa, ciucanii au un singur punct în șase confruntări și se situează pe ultima poziție, la egalitate cu Metaloglobus București.



Oțelul Galați a câștigat de două ori, a remizat în trei meciuri și a mai consemnat două eșecuri în șapte etape și stă pe locul 10 în clasament cu 9 puncte.

