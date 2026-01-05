Tehnicianul român va putea conta din nou, în campionat, pe Ange-Yoan Bonny. Startul de an 2026 vine cu semne bune pentru Inter Milano. După victoria importantă obținută în fața celor de la Bologna, Cristian Chivu primește întăriri pentru un moment crucial al sezonului: etapa intermediară cu Parma și duelul cu Napoli.

Soluție ofensivă înainte de șocul cu Napoli

În acest context aglomerat, revenirea în lot a lui Ange-Yoan Bonny este o gură de oxigen pentru banca tehnică a nerazzurrilor. Atacantul francez a participat luni la ședința de pregătire alături de restul coechipierilor, semn că a depășit problemele fizice care le dădeau emoții „nerazzurilor”.

Sky Sport Italia notează că fotbalistul este complet refăcut și va fi inclus în lot pentru „dubla” de foc cu Parma și Napoli.

Deși pentru meciul de miercuri seară de pe „Ennio Tardini” partitura ofensivă probabilă rămâne cea clasică, cu Marcus Thuram și Lautaro Martinez, Chivu are acum o opțiune serioasă de rotație, esențială în economia unui calendar atât de încărcat.

Echipa probabilă a lui Inter pentru deplasarea de la Parma: Sommer - Akanji, Bisseck, Bastoni - Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, C. Augusto - Thuram, L. Martinez.

