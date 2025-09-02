Campionatul românesc e pe cale să preia „modelul“ din Premier League. Nu în privința nivelului de joc, în condițiile în care cel mai tare campionat din lume, disponibil pe VOYO în exclusivitate, e la ani-lumină de Superliga noastră. În schimb, mergem pe urmele englezilor, la alt capitol.

În ultimele două sezoane, de fiecare dată, toate cele trei nou-promovate din Premier League au și retrogradat imediat, după primul lor sezon în elită. Acum, sunt șanse tot mai mari să ne confruntăm cu un astfel de scenariu și în campionatul nostru intern. Măcar parțial.

Metaloglobus și Csikszereda s-au „lipit“ de subsolul clasamentului

În această ediție a Superligii, avem trei formații nou-promovate: FC Argeș, Metaloglobus și Csikszereda. Piteștenii se descurcă foarte bine, fiind pe locul 4, după primele opt runde.

În schimb, Metaloglobus și Csikszereda sunt niște catastrofe fotbalistice! Cel puțin, până în acest moment. Dovadă și faptul că s-au „lipit“ de subsolul clasamentului și, pe măsura trecerii etapelor, se tot mărește distanța care există între ele și celelalte competitoare.

Metaloglobus, antrenată de Mihai Teja, a câștigat un singur punct, în etapa a 2-a: 2-2 cu Hermannstadt, în deplasare.

Csikszereda, pregătită de Robert Ilyeș (foto), a strâns cele două puncte, în partidele cu Dinamo (1-1), în prima etapă, și cu Oțelul (1-1), în weekend. Ambele meciuri s-au jucat, la Miercurea Ciuc.

Situație nemaiîntâlnită de un deceniu

Ca să vedem când am avut două echipe atât de slabe, în campionatul nostru, trebuie să căutăm mult și bine în arhivă.

Aici, dăm de niște formații, care au avut punctajul pe minus după 8 etape, însă din motive care au ținut de niște sancțiuni dictate din cauza datoriilor acumulate.

În schimb, de fix un deceniu n-am mai avut două formații cu 1 punct și 2 puncte, pe ultimele două locuri, după opt etape. Ultima dată, o asemenea situație s-a petrecut, în sezonul 2015-2016, după cum se poate vedea mai jos:

*2024-2025: Gloria Buzău (5 puncte), Poli Iași (7 puncte)

*2023-2024: FC Botoșani (4 puncte), U Cluj (7 puncte)

*2022-2023: CS Mioveni (3 puncte), U Cluj (3 puncte)

*2021-2022: Gaz Metan (-6 puncte), Clinceni (2 puncte)

*2020-2021: Astra (4 puncte), FC Argeș (5 puncte)

*2019-2020: FC Voluntari (5 puncte), Chindia (5 puncte)

*2018-2019: FC Voluntari (2 puncte), Concordia (7 puncte)

*2017-2018: Juventus București (2 puncte), Concordia (2 puncte)

*2016-2017: Poli Timișoara (-10 puncte), ASA Tg. Mureș (-6 puncte)

*2015-2016: Petrolul (1 punct), CFR Cluj (2 puncte)

