Thomas Neubert, germanul în vârstă de 57 de ani care activează ca preparator fizic în România încă din 2010, a observat o schimbare majoră în mentalitatea sportivilor care activează în fotbalul modern.

Fostul membru al staff-ului campioanei a subliniat că actualilor jucători le lipsește disciplina predecesorilor. „Acum e o altă generație, fiecare generație are plusurile și minusurile ei. Generația lui Rusescu, Latovlevici, Tătărușanu și ceilalți a fost responsabilă. Cei de acum sunt mai bine educați, pentru că au ChatGPT, Google, internet, nu mă mai întreabă pe mine, întreabă direct ChatGPT”, a spus Neubert, potrivit GSP.

Regula care nu a fost aplicată la FCSB

Neubert susține interzicerea smartphone-urilor în zona vestiarelor, menționând că o astfel de măsură ar putea da roade. Cu toate acestea, el a recunoscut o eroare de management în ultimul său mandat la FCSB: „Jucătorii aveau telefoanele în vestiar”.

Specialistul german a detaliat impactul pe care aceste obiceiuri îl au asupra comportamentului sportivilor. „Nu știu dacă jucătorii de acum sunt la fel de motivați ca cei din generația lui Rusescu, dar asta nu e o problemă doar pentru fotbaliști. E o problemă peste tot, și în Germania. În Germania, jucătorii sunt la fel, am vorbit cu colegii mei. Jucătorii stau pe telefoane înainte de antrenament, dacă antrenorul îi lasă, atenție. Mai sunt antrenori care le interzic. Înainte de antrenament, stau 3 minute pe telefon. După antrenament, rămân minimum 10-15 minute pe telefon, înainte de refacere sau ce urmează. Asta e generația, nu e un atribut pozitiv sau negativ, e realitatea”, a transmis Neubert.

Germanul consideră că inițiativa de a limita accesul la tehnologie ar trebui să aparțină liderilor din teren. „Dar mie mi-ar plăcea dacă un căpitan ar impune asta, nu să fie nevoie de un regulament care să vină de la antrenori, nu suntem dictatori. E democrație, e libertate, dar e nevoie și de responsabilitate în rândul jucătorilor. Antrenorul trasează limitele, dă amenzi când ele sunt încălcate, dar aceste limite nu trebuie să fie foarte stricte”, a adăugat fostul oficial al campioanei.