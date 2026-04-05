Charalambous și Pintilii, semnați "la pachet"? Unde a fost surprins cipriotul

După aproape trei ani petrecuți la FCSB, perioadă în care a cucerit două titluri, două Supercupe ale României și a calificat echipa inclusiv în optimile de finală Europa League, Elias Charalambous a decis să demisioneze de la FCSB în martie, după ratarea play-off-ului. Elias Charalambous, prezent duminică la meciul unei foste echipe Charalambous nu stă însă departe de fotbal. Cyprus Times scrie că tehnicianul a fost surprins duminică după-amiază la meciul de campionat dintre Ethnikos Achnas și Anorthosis Famagusta, din cadrul play-out-ului.

Elias Charalambous a antrenat la Ethnikos Achnas în perioada decembrie 2020 - noiembrie 2021. Înaintea meciului de duminică, tehnicianul l-a salutat și a stat de vorbă cu președintele clubului, Kikis Philippou (72 de ani), notează Kerkida.

Presa cipriotă sugerează că Elias Charalambous ia în calcul o revenire în antrenorat chiar în țara sa, unde le-a mai pregătit pe AEK Larnaca (secund și interimar), Ethnikos Achnas (principal) și Doxa Katokopias (principal). "Antrenorul în vârstă de 44 de ani, care și-a încheiat recent mandatul în România, pare să urmărească îndeaproape evoluțiile din campionatul cipriot, în vederea următorilor pași profesionali", scrie și Ant1 Live.

Charalambous și Pintilii ar putea lucra din nou împreună Ethnikos Achnas ocupă locul 13, penultimul din Cipru, cu doar 25 de puncte, și încearcă în acest final de sezon să evite retrogradarea. Antrenor este sârbul Vesko Mihajlović (58 de ani), care a fost numit în urmă cu câteva săptămâni și a semnat un contract doar până în vară. În cazul în care Elias Charalambous va ajunge la un acord cu o altă echipă, Mihai Pintilii a transmis că i-a promis cipriotului că i se va alătura, urmând să ocupe din nou rolul de antrenor secund. Foto: Cyprus Times, Kerkida