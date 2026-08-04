A auzit ce a spus Șumudică despre Marius Baciu și a reacționat: „În top antrenori pe care i-am avut!”

În replică, fostul internațional Adrian Cristea (42 de ani), care l-a avut pe Marius Baciu antrenor la Concordia Chiajna, a susținut că acesta a fost unul dintre cei mai buni antrenori pe care i-a avut în carieră, peste Laurențiu Reghecampf și Marius Șumudică.

Deși n-a spus-o direct, „Șumi” a insinuat că Marius Baciu a fost adus din alte considerente decât cele legate de calitățile sale manageriale.

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Adrian Cristea îl apără pe Baciu

„M-am înțeles foarte bine cu Walter Zenga, chiar dacă a fost puțin la Dinamo. A fost genul de antrenor care mi-a oferit libertate în teren. Jucam un sistem 4-3-1-2, eu eram în spatele vârfului și aveam libertate. S-a văzut în perioada aia, cred că am avut gol sau pasă de gol la fiecare meci.

Mircea Rednic, un alt om cu care m-am înțeles foarte bine, am câștigat titlul împreună. Al treilea, Marius Baciu, care e acum la FCSB, l-am avut la Chiajna. Nea Ando, el m-a adus la Dinamo de la Iași”, a spus Adrian Cristea, potrivit Digi Sport.

Fostul mijlocaș s-a arătat încrezător în capacitățile lui Marius Baciu de a o redresa pe FCSB în perioada următoare: ”Apropiat de jucători, vorbește cu jucătorii, atmosferă foarte bună, cred că poate să facă performanță dacă e lăsat să-și facă treabă și dacă e susținut”.

Pe parcursul carierei sale, Cristea a trecut pe la echipe precum Poli Iași, Dinamo, Universitatea Cluj, Petrolul, Standard Liege, Steaua (acum FCSB) și Concordia Chiajna.

Două titluri de campion (2007, 2014) și o Cupă a României (2013) și-a trecut fostul mijlocaș în palmares în perioada în care a activat ca fotbalist.