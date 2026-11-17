Printre mutările făcute la nivel administrativ, Becali i-a adus lui Laurențiu Reghecampf încă doi antrenori secunzi, la cererea acestuia. Mihai Pintilii (42 de ani) revine la club, în timp ce Costin Curelea (42 de ani), fost selecționer al României U21, se alătură și el echipei conduse de ”Reghe”.

Cristi Tănase (39 de ani), fost campion al României cu FCSB, este convins că fostul selecționer al naționalei U21 va aduce un plus la fosta sa echipă.

Cristi Tănase: ”De Curelea am auzit numai lucruri frumoase”

"Eu spun că este un lucru bun că a revenit Pintilii. Știe ce se întâmplă acolo, a fost și jucător, dar și antrenor. A sosit și Curelea, despre care am auzit numai lucruri frumoase. Nu îl știu personal, doar ca adversar așa, dar am auzit multe lucruri bune despre el ca antrenor. Vă spun sincer.

Sper ca toate aceste schimbări să fie de bun augur pentru echipă. Oricum, se vede cu ochiul liber că există o schimbare în bine la FCSB, după venirea lui Reghecampf. Se vede atitudinea, se vede agresivitatea. Este o schimbare majoră și cred că Reghe este foarte respectat", a spus Cristi Tănase, conform Digi Sport.

Ce posturi vor ocupa Rusescu și Szukala la FCSB

După ce Mihai Stoica a plecat, Becali a adus mai mulți oameni pe diverse posturi din club. Bogdan Costicea, care a mai lucrat la CFR Cluj și FC Voluntari, este unul dintre ei, iar apoi patronul FCSB i-a cooptat pe Raul Rusescu (38 de ani) și Lukasz Szukala (42 de ani).

Cei doi foști campioni ai României în primul ”mandat” al lui Laurențiu Reghecampf la echipă au fost anunțați oficial de Gigi Becali în cursul zilei de luni. Se pare că fostul atacant va fi noul șef al academiei și al echipei secunde, în timp ce polonezul va ocupa funcția de director sportiv, post lăsat liber după ce Florin Cernat a fost dat afară, scrie GSP.ro.